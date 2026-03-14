شکار دو تانک مرکاوا در عملیات جدید حزب الله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد که در راستای دفاع از این کشور و مردم آن، مجاهدان مقاومت اسلامی ساعت ۰۸:۰۰ صبح امروز به وقت بیروت دو تانک مرکاوای ارتش رژیم صهیونیستی را در نزدیک پایگاه «جل العلام» به صورت مستقیم هدف قرار دادند.

در بیانیه‌های حزب الله همچنین به حمله موشکی مجاهدان مقاومت اسلامی به مقرّ تیپ ۱۴۶ ارتش اشغالگر در منطقه «جعتون» در شرق شهر اشغالی نهاریا در ساعت ۱۰:۰۰ اشاره شده است.

ساعت ۱۱:۰۰ هم شهرک صهیونیست نشین «گرونوت هجلیل» هدف حمله گسترده موشکی رزمندگان حزب الله قرار گرفت.

حزب الله ساعت ۰۷:۰۰ پایگاه تازه تاسیس «بلاط» را هم در جنوب لبنان با موشک های ویژه هدف قرار داد.

مرکز تجمع نظامیان صهیونیست در منطقه «تلة العقبة» در شهرک «مارون الراس» نیز ساعت ساعت ۰۷:۳۰ هدف حمله شدید موشکی قرار گرفت.

رزمندگان مقاومت همچنین اعلام کردند که در راستای هشدار تخلیه به ساکنان شهرک صهیونیست نشین «کریات شمونه» در شمال فلسطین اشغالی، ساعت ۰۵:۰۰ صبح این شهرک را هدف حمله گسترده موشکی قرار دادند.

حزب الله ساعت ۰۴:۲۰ برای دومین بار شهرک صهیونیست نشین «المطله» را موشک باران کرد.

ساعت ۰۴:۴۵ هم مرکز تجمع نظامیان صهیونیست در منطقه «تلة الخزّان» در شهرک مرزی «العدیسة» برای دومین بار موشک باران شد.