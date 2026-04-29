کشف احتکار ۱۹۵ میلیاردی کود شیمیایی در بوانات

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پرویز ارجمند با اشاره به کشف کود شیمیایی احتکار شده گفت: در اجرای طرح‌های مقابله با محتکران کالاهای اساسی و با توجه به کمبود شدید کود شیمیایی، ماموران موفق شدند یک انبار احتکار کود شیمیایی را شناسایی کنند.

وی ادامه داد: ماموران با انجام تحقیقات لازم و حصول اطمینان از احتکار کالا در انبار مذکور با هماهنگی مرجع قضایی به همراه تیمی از بازرسان اداره تعزیرات و اداره صمت به محل اعزام شدند.

رئیس پلیس شهرستان بوانات با بیان اینکه در بازرسی از این انبار، بیش از ۱۲۵ تن کود شیمیایی احتکار شده کشف و مالک آن نیز به مرجع قضایی معرفی شد، خاطر نشان کرد: ارزش کالاهای کشف شده توسط کارشناسان مربوطه، ۱۹۵ میلیاردریال برآورد شده است.

سرهنگ ارجمند با اشاره به اینکه پلیس با هرگونه اقدامی که به اقتصاد کشور لطمه وارد کند به شدت برخورد می‌کند، از شهروندان درخواست نمود هرگونه اخبار مربوط به قاچاق و احتکار کالا را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.