اطلاعیه دادستانی مرکز آذربایجان غربی برای چهارشنبه آخر سال

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مجیدی دادستانی عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی خطاب به مردم شریف، ولایتمدار و غیور استان آذربایجان غربی اظهار کرد: در روزهایی که میهن عزیزمان، ایران اسلامی زیر آماج حملات ددمنشانه و تجاوزات کینهتوزانه جبهه استکبار به سرکردگی آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی قرار گرفته و شمیم شهادت مظلومانه علمدار سرافراز انقلاب اسلامی حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (ارواحنا فداه) و جمعی از هموطنان عزیز (اعم از مردان، زنان و کودکان بیگناه ) فضای کشور را عطرآگین کرده است، قلوب ملت غرق در ماتم و عزای این فقدان عظیم است.
متن پیام به این شرح است؛تقارن این ایام حزنانگیز با ماه مبارک رمضان، ماه میهمانی خدا و صیانت از حرمت خون پاک شهیدان، ایجاب میکند که با درک عمیق از شرایط بحرانی کشور و پاسداشت صبر و استقامت خانوادههای معظم شهدا، آرامش و انتظام جامعه بیش از هر زمان دیگری حفظ گردد.
لذا با توجه به در پیش بودن ایام پایانی سال و آیینهای چهارشنبه آخر سال بدینوسیله به اطلاع عموم شهروندان میرساند:
در شرایط حساس کنونی، هرگونه اقدام که منجر به ایجاد رعب و وحشت، تشویش اذهان عمومی و برهم زدن آرامش روانی مردم نگران و داغدار گردد، از منظر قانون به مثابه اخلال در نظم عمومی تلقی شده و با قاطعیت با آن برخورد خواهد شد.
خرید، فروش، توزیع، حمل و استفاده از هرگونه مواد محترقه، منفجره و ناریه (اعم از ترقه، فشفشه و...) به طور کامل ممنوع است. ایجاد صداهای مهیب انفجار که موجب تداعی حملات دشمن و تضعیف روحیه عمومی شود، جرمی نابخشودنی است.
به مأموران محترم انتظامی ابلاغ شده است که با هرگونه تجمع غیرقانونی، آتشبازی و ایجاد مزاحمت تحت هر عنوانی، بدون اغماض برخورد نمایند. متخلفان و برهمزنندگان نظم عمومی بلافاصله دستگیر و تا پایان تعطیلات نوروزی در بازداشت موقت خواهند بود و پرونده آنان با قید فوریت و اشد مجازات در شعب ویژه رسیدگی میشود.
از مردم عزیز انتظار میرود با رعایت حرمت ماه مبارک رمضان و در نظر گرفتن غم جانکاه فراق یاران انقلاب، از انجام هرگونه حرکتی که با شئونات مذهبی و ملی در این ایام بحرانی مغایرت دارد، خودداری ورزند.
دادستانی مرکز استان آذربایجان غربی ضمن عرض تسلیت مجدد به پیشگاه حضرت ولیعصر (عج) و محضر امت شهیدپرور، اعلام میدارد که امنیت و آرامش مردم خط قرمز ماست و در راه صیانت از اقتدار ایران اسلامی و خون مطهر شهیدان، با هیچ شخص یا گروهی مماشات نخواهد کرد.
