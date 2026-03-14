برخورد قاطع با هر گونه اقدام در راستای اخلال در نظم و امنیت عمومی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسنوند در سخنانی، اظهار داشت: هرگونه اقدام منجر به اخلال در نظم و امنیت عمومی، سلب آسایش شهروندان و به خطر انداختن جان و مال آنها، با قاطعیت تمام و اشد مجازات‌های قانونی مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به شرایط حساس کنونی کشور و جنگ تمام‌عیار ترکیبی و روانی که از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت سرافراز ایران اسلامی در جریان است، تأکید کرد: رفتارهای مخاطره‌آمیز، ایجاد مزاحمت برای مردم، انسداد معابر یا استفاده از مواد محترقه و صوتی خطرناک، موجب سلب آرامش اجتماعی خواهد بود و با مرتکبان رفتارهای مخاطره‌آمیز برخورد قاطع صورت می‌گیرد.

دادستان مرکز لرستان، تصریح کرد: خرید، نگهداری، حمل، توزیع و فروش مواد منفجره و محترقه، استفاده از آنها در اماکن عمومی، ایجاد مزاحمت برای شهروندان، آتش‌زدن اموال دیگران و هرگونه رفتاری که منجر به ایراد صدمات بدنی و جانی به اشخاص شود، جرایم سنگینی محسوب شده و مرتکبان، بسته به‌شدت عمل مجرمانه و خسارات وارده، مشمول مجازات‌های حبس، شلاق، دیه و حتی قصاص خواهند شد.

حسنوند با اشاره به آمادگی کامل نیروهای انتظامی، امنیتی و دستگاه قضایی، افزود: هدف ما پیشگیری از حوادث تلخ و حفظ سلامت مردم است و از خانواده‌ها انتظار داریم با نظارت بر رفتار فرزندان خود، مانع بروز خطرات جانی، خسارات مالی و سوءاستفاده دشمنان شوند.

وی بر لزوم هوشیاری و وحدت آحاد جامعه تأکید کرد و گفت: دشمنان این مرزوبوم با طراحی نقشه‌های شوم و با استفاده از ابزارهای مختلف، به دنبال برهم‌زدن امنیت و آرامش داخلی، به‌ویژه در ایام پایانی سال و نزدیکی به مناسبت‌های ملی هستند. حضور افراد در تجمعات غیرقانونی و رفتارهایی که موجب اخلال در نظم عمومی شود، می‌تواند تبعات قضایی در پی داشته باشد و دستگاه قضایی بدون اغماض با هرگونه اقدام مخل امنیت اجتماعی برخورد خواهد کرد.