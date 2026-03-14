خط و نشان دادستان مرکز استان برای متخلفان چهارشنبه آخر سال

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رزاقی‌نژاد اظهارکرد: دستگاه قضایی با خریداران، فروشندگان، توزیع کنندگان و استفاده کنندگان از مواد محترقه و منفجره و هرگونه اقدام مخل نظم عمومی در چهارشنبه پایان سال قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

وی افزود: در شرایط حمله ی آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان، بخش قابل توجهی از ظرفیت دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله کادر درمان، اورژانس، آتش‌نشانی و نیروهای انتظامی و امنیتی در راستای تأمین آرامش و امنیت مردم و پشتیبانی از نیروهای مسلح به کار گرفته شده است و ضرورت دارد شهروندان با هوشیاری و مسئولیت‌پذیری از هرگونه اقدام مخاطره‌آمیز خودداری کنند.

رزاقی نژاد گفت: همانطور که مردم هر شب در خیابان ها حضور دارند در چهارشنبه آخر سال نیز مردم با تکبیر و شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل این شب را سپری و از بازی در زمین دشمن پرهیز کنند.

وی با بیان اینکه دادستانی در راستای صیانت از حقوق شهروندان و حفظ امنیت عمومی با هرگونه اقدام مخل نظم برخورد خواهد کرد، افزود: خرید، فروش، توزیع و استفاده از مواد محترقه و منفجره که سبب ایجاد رعب و وحشت در میان مردم شود، تخریب یا آتش‌زدن اموال عمومی و خصوصی و همچنین انسداد معابر و خیابان‌ها از جمله مصادیق رفتارهای غیرقانونی است که با مرتکبان آن بدون اغماض برخورد خواهد شد.

دادستان مرکز استان تأکید کرد: در شرایط کنونی کشور، هرگونه اقدام در جهت برهم زدن نظم عمومی در راستای اهداف دشمن تلقی می گردد و دستگاه قضایی با چنین رفتارهایی که به نوعی اقدامات پیاده نظام دشمن محسوب می شود، قاطعانه برخورد خواهد کرد.

دادستان مرکز استان با اشاره به تمهیدات قضایی اتخاذ شده برای برخورد با متخلفان، گفت: به منظور تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها، و برخورد با این اشخاص در تمامی دادسراهای استان، شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم مرتبط با چهارشنبه پایان سال اختصاص یافته است.

رزاقی‌نژاد همچنین هشدار داد: واحدهای صنفی که اقدام به فروش یا توزیع مواد محترقه و منفجره کنند، قطعا علاوه بر برخورد قانونی با متخلفان، برای مدت طولانی پلمب خواهند شد و مرتکبان این اقدامات نیز تا پایان رسیدگی قضایی در زندان نگهداری خواهند شد.

وی از شهروندان و خانواده ها جوانان و نوجوانان خواست هوشیار و مراقب باشند تا در دام خائنین به کشور و مزدوران قرار نگیرند و در صورت مشاهده هرگونه اقدام مخل نظم و امنیت عمومی، موضوع را از طریق شماره‌های ۱۱۰، ۱۱۳، ۱۱۴ و ۱۲۷ به مراجع انتظامی و قضایی اطلاع دهند.