مردم با وجود بمباران راهپیمایی روز قدس را شگفت انگیز برگزار کردند

حسین کنعانی مقدم دبیرکل حزب سبز ایران در گفتگو با خبرنگار مهر راجع به شجاعت مردم و حضور در راهپیمایی روز قدس با وجود تهدید و حملات دشمن، گفت: حضور میلیونی و بی‌سابقه مردم در راهپیمایی روز قدس امسال، با فراخوان امام خامنه‌ای، مراجع عظام تقلید، احزاب، تشکل‌های سیاسی و تمامی آحاد ملت، جلوه‌ای شگرف از همبستگی و مقاومت را به نمایش گذاشت.

وی افزود: شاهدان عینی، از جمله خود بنده، جمعیت عظیمی را مشاهده کردند که حتی در مقایسه با سال‌های گذشته، حضوری پررنگ‌تر داشتند. این حضور در حالی بود که مردم زیر باران گاه در معرض موشک‌های دشمن قرار می‌گرفتند و پدافند هوایی فعال بود.

دبیرکل حزب سبز ایران ادامه داد: امسال، حتی نسل پنجم انقلاب، شامل کودکان و نوجوانانی که پرچم مقدس ایران را در دست گرفته بودند، با شور و صلابت در صفوف راهپیمایی حرکت کرده و شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر دادند و فریاد «انتقام، انتقام» سر دادند.

کنعانی مقدم تصریح کرد: این رویداد، تجلی کاملی از ایمان، استقامت، پایداری و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی و حمایت از مستضعفان جهان، به‌ویژه مردم مظلوم فلسطین بود. شجره طیبه‌ای که امام خمینی (ره) بنا نهادند و در ابتدا شاید بسیاری از نخبگان نیز گمان نمی‌کردند تا این حد بالنده شود.

وی یادآور شد: امروز شاهدیم که چگونه «غده سرطانی» (رژیم صهیونیستی) امنیت جهان را به خطر انداخته و جهان را به سمت یک جنگ جهانی سوق می‌دهد.

این تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: نتانیاهو، قاتل کودکان و همکارانش مانند ترامپ، که جنایات هولناکی چون «العین» است را رقم زده‌اند، در مقابل این اراده ملت ایستاده‌اند. حضور مسئولان عالی‌رتبه نظام، از جمله رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، دبیر شورای عالی امنیت ملی و دیگر مقامات، بدون محافظ و در کنار مردم، نشان‌دهنده این است که ملت ایران، ملتی متمدن با تفکر عاشورایی، مقاومت و ایستادگی است.

کنعانی مقدم ادامه داد: دشمنان تصور می‌کردند با به شهادت رساندن رهبران خود، ایران را تجزیه کرده و فروپاشی را رقم بزنند. اما عملاً انقلاب اسلامی بیمه شده و گام دوم انقلاب، که نقشه راه آن توسط رهبری تدوین شده، توسط امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) با صلابت ادامه خواهد یافت.

وی افزود: رسانه‌های خارجی و داخلی، این حضور گسترده را در حالی که نزدیک ما بمباران می‌شود و آمریکا و رژیم صهیونیستی مناطقی را مورد هدف قرار داده‌اند (مانند خیابان آزادی)، یک شگفتی برای جهانیان توصیف کردند. ایستادگی مردم و فریاد «هیهات منا الذله» آن‌ها، تصویری زیبا از استقامت، مقاومت، بیداری و آزادی ملتی را ترسیم می‌کند که هرگز زیر بار ظلم و ستم نخواهد رفت.