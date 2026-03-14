به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت معصومانه به رسم هر هفته در آستان مقدس بانوی کرامت با حضور بیش از ۳۰۰ دختر نوجوان قمی برگزار شد.



در این هیئت دختران در ابتدا با قرائت سوره فتح برای رزمندگان جبهه حق دعا و آرزوی پیروزی کردند.



در این محفل با تاکید براینکه حفظ آرامش در شرایط جنگی بسیار مهم هست بر نقش دعا و توسل و حضور میدانی در پیروزی جبهه انقلاب اسلامی تاکید شد.



دختران نوجوان در این مراسم کفن پوش ضمن عزاداری و مداحی در رثای امام شهید انقلاب، امام خامنه ای با سومین رهبر انقلاب اسلامی، امام سید مجتبی خامنه ای بیعت کردند و نابودی اسرائیل را تنها یکی از تاوان خون های ریخته شده عنوان کردند و خواهان خروج تمامی نیروهای استکباری آمریکایی از منطقه و آزادی قدس شریف شدند.



در پایان این مراسم دختران نوجوان قمی با امام سید مجتبی خامنه ای عهد بستند که با خون و جان یاریگر این امام انقلاب خواهند بود و به دختران جهان یادآور شدند که الگوی واقعی دختران در جهان دختران ایرانی هستند که با الگو برداری از بانوی کرامت این روزها با دهان روزه با شجاعت و صلابت بدون ترس با حفظ حجاب در صفوف اجتماعی حضور فعال و دشمن شکنی دارند.