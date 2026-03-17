تولید دو برابری گوشت مرغ در آذربایجان‌ غربی؛ بازار اشباع شد

محمدرضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: میزان مصرف روزانه مرغ گرم در آذربایجانغربی حدود ۲۴۰ تن است، در حالی که امروز ۴۵۰ تن مرغ گرم و قطعهبندیشده توسط واحدهای تولیدی استان به بازار تزریق شده است.
وی با اشاره به نقش این استان در تأمین گوشت مرغ کشور اظهار کرد: آذربایجانغربی با برخورداری از هشت زنجیره یکپارچه تولید طیور، یکی از قطبهای اصلی تولید گوشت مرغ در کشور به شمار میرود و علاوه بر تأمین نیاز داخلی، مازاد تولید خود را به استانهای همجوار ارسال میکند.
اصغری خاطرنشان کرد: با تداوم تولید و نظارتهای روزانه بر بازار، هیچ کمبودی در تأمین گوشت مرغ یا سایر اقلام پروتئینی در استان وجود ندارد و عرضه کافی برای تنظیم قیمتها در دستور کار قرار دارد.
نظر شما