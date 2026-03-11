۱۸ هزار تن محصولات کشاورزی از آذربایجان غربی به خارج کشور صادر شد

محمدرضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای جنگ تحمیلی تاکنون ۸۱هزار و ۵۵۰ تن محصولات کشاورزی از استان نیز ترانزیت شده است.

وی از ورود ۶ هزار و ۱۳۴ تن محصولات کشاورزی به استان نیز خبر داد و عنوان کرد: ۹۷ تن برنج،۲۴ تن پنبه،۱۶۴ تن لوبیا عمده محصولات وارداتی به استان هستند.

اصغری یک هزار و ۸۰ تن سیب، ۹۳۲ تن کیوی، ۶۵۶ تن هندوانه، ۳۷۷ تن خرما و ۱۹۰ تن از جمله عمده محصولات صادر شده از استان عنوان کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی اضافه کرد: سایر محصولات صادراتی نیز شامل انواع محصولات کشاورزی در حدود ۲ تا سه کامیون از هر کدام انجام‌می گیرد.

اصغری تاکید کرد: موز و الوار نیز از جمله محصولات وارداتی هستند که از طریق مرز بازرگان و از کشورهای ترکیه و رومانی وارد می شود. توتون از کشورهای ترکیه وآلمان و برنج از طریق عراق وارد کشور می شود.

وی یادآور شد: بیشترین حجم صادرات نیز مربوط به کشورهای ترکیه و سوریه بوده که بیشترین محصول سیب تولیدی به کشور سوریه صادر می شود.