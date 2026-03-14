به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، احمد نجاتیان، رئیس سازمان نظام پرستاری کشور، با اشاره به اجرای طرح «پرستار داوطلب محله» گفت: یکی از اقدامات نوآورانه سازمان نظام پرستاری که با همکاری معاونت پرستاری در حال اجراست، استفاده از ظرفیت پرستاران داوطلب در سطح محلهها است.
وی افزود: در شرایط جنگی لازم است ظرفیتهای نظام سلامت، بهویژه بیمارستانها و خدمات اورژانسی، برای ارائه خدمات ضروری و مدیریت شرایط بحرانی آماده و در دسترس باشد؛ زیرا در صورت وقوع حملات و بمباران در مناطق مسکونی، معمولاً حجم بالایی از مجروحان به مراکز درمانی منتقل میشوند و باید امکان ارائه خدمات به آنان فراهم باشد.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور ادامه داد: از سوی دیگر، در چنین شرایطی رفتوآمد مردم به بیمارستانها با محدودیتهایی همراه است و لازم است مراجعات غیرضروری کاهش یابد تا ظرفیت اورژانس ۱۱۵ و مراکز درمانی برای موارد ضروری حفظ شود.
وی درباره نحوه اجرای این طرح توضیح داد: در قالب طرح «پرستار داوطلب محله»، از ظرفیت ساعتهای آزاد پرستارانی که در منزل حضور دارند استفاده میشود. این افراد ممکن است شاغل، بازنشسته، دانشجو یا اعضای هیئت علمی باشند که به صورت داوطلبانه آمادگی دارند در محله محل سکونت خود به مردم کمک کنند.
نجاتیان گفت: در این طرح، پرستاران در مجتمعهای مسکونی، کوچه یا محلهای که در آن زندگی میکنند خود را به عنوان پرستار معرفی کرده و اعلام آمادگی میکنند تا در صورت نیاز، به عنوان خط اول راهنمایی و کمک به همسایگان خدمات اولیه ارائه دهند.
وی افزود: این خدمات میتواند شامل آموزش مصرف دارو، آموزش کنترل استرس، بررسی علائم حیاتی و راهنمایی افراد برای مراجعه به مراکز درمانی در صورت ضرورت باشد. هدف اصلی این است که مراجعات غیرضروری به بیمارستانها کاهش پیدا کند.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور با اشاره به تعطیلی یا محدود شدن فعالیت برخی مطبها و درمانگاهها در شرایط خاص گفت: در چنین شرایطی بخشی از نیازهای آموزشی بیماران ممکن است بدون پاسخ بماند و پرستاران داوطلب میتوانند در حد توان خود این خلأ را تا حدی جبران کنند.
وی با بیان اینکه استقبال خوبی از این طرح صورت گرفته است، گفت: از زمان اعلام اجرای طرح تاکنون حدود هزار نفر در سامانه مربوطه برای مشارکت در این برنامه اعلام آمادگی کردهاند، هرچند ممکن است برخی پرستاران نیز به صورت خودجوش این خدمات را ارائه دهند اما هنوز در سامانه ثبتنام نکرده باشند.
نجاتیان افزود: این کمکها میتواند علاوه بر محله محل سکونت، در میان اقوام و آشنایان نیز ارائه شود؛ به این معنا که پرستار میتواند به اعضای خانواده و فامیل خود نیز اعلام کند که در صورت نیاز آماده راهنمایی و کمک است.
وی تأکید کرد: با توجه به اینکه پرستاران در محل زندگی خود و در میان افرادی که آنها را میشناسند فعالیت میکنند، مشکل خاصی از نظر شناخت افراد وجود نخواهد داشت و در صورت نیاز افراد میتوانند برای اطمینان، کارت شناسایی پرستاری را نیز مشاهده کنند. اجرای این طرح میتواند به عنوان یک حرکت اجتماعی و انساندوستانه در کنار سایر بخشهای نظام سلامت، به کاهش آلام مردم در شرایط بحرانی کمک کند.
