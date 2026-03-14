استاندار گیلان: غرب در محاسبات ۴۷ ساله خود شکست خورده است

به گزارش خبرنگار مهر،هادی حقشناس عصر شنبه در جمع شهرداران استان با تسلیت شهادت جمعی از هموطنان در حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا، اظهار کرد: میراث امام شهید این بود که پس از شهادت ایشان، کشور بدون کوچکترین خللی در کمتر از دو ساعت به دشمن پاسخ داد؛ این یعنی انقلاب اسلامی به بلوغ کامل رسیده و قائم به شخص نیست.
وی با اشاره به حقارت بزرگترین قدرت نظامی جهان در برابر ایران، تصریح کرد: امروز کشتیهای آمریکایی در تنگه هرمز محبوس ایران هستند در حالی که کشتیهای ترکیه، چین و هند با اجازه ایران تردد میکنند و روسای جمهور این کشورها از ایران تشکر میکنند.
حقشناس با بیان اینکه جنگ تحمیلی و بمبارانهای ۲۰۰۰ باره را پشت سر گذاشتهایم، افزود: بدتر از ۸ سال جنگ نیست؛ هر زایشی یک تولد مبارک به همراه دارد و هر چه ضایعه سختتر باشد، تولد مبارکتر است. یک ایران جدید در حال متولد شدن است.
استاندار گیلان با اشاره به شکاف عمیق در ساختار قدرت آمریکا، خاطرنشان کرد: نظرسنجیها نشان میدهد ۵۳ درصد آمریکاییها با اقدامات ترامپ مخالفند و در میان جمهوریخواهان این رقم به ۸۰ درصد میرسد. اروپا نیز به شدت از ترامپ عصبانی است و شکاف عمیقی در غرب ایجاد شده است.
وی با تحلیل وضعیت اقتصادی جهان، گفت: ۴۰۰ میلیون بشکه نفت ذخیره شده غرب نتوانسته قیمت نفت را زیر ۱۰۰ دلار بیاورد. بحران گاز و کود شیمیایی، فصل کشاورزی هند و آمریکا را تهدید میکند و صنعت گردشگری خلیج فارس با ۷۰۰ هزار مسافر روزانه تعطیل شده که برای اقتصاد غرب سم مهلکی است.
حقشناس با اشاره به دستاوردهای ۴۷ ساله انقلاب، تصریح کرد: تولید کشاورزی ۷ برابر شده، زیرساختهای برق، فولاد، دانشگاهها و پزشکی رشد بیسابقهای داشته است. مردم عادی این پیشرفتها را رقم زدهاند، نه کسانی که گاه یک روز گرانی مرغ یا سیر را میبینند.
استاندار گیلان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمادگی استان برای شرایط بحرانی، گفت: امروز در ستاد بحران مصوب کردیم همه ادارات کل، ساختمان یدکی داشته باشند تا اگر خداینکرده ادارهای هدف قرار گرفت، خدمات به مردم متوقف نشود.
وی با تأکید بر لزوم هوشیاری در چهارشنبهسوری، افزود: در شرایط جنگی، هر انفجاری ممکن است به غلط به دشمن نسبت داده شود. باید تذکرات لازم داده شود تا مردم مورد سوءاستفاده دشمن قرار نگیرند.
حقشناس با اشاره به اقدام ارزشمند شهرداری رشت در انتقال ۱۰ هزار اصله درخت از سد پرود، گفت: نجات درختان هیرکانی که حافظه تاریخی این سرزمین هستند، کاری ماندگار است. آمریکا که ریشهای جز ۳۰۰-۴۰۰ سال ندارد، تاریخ را نمیفهمد و به اماکن تاریخی رحم نمیکند.
