حماس ضمن تبریک به رهبر انقلاب: ما متوقف نخواهیم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جنش حماس در بیانیه‌ای ضمن تبریک به رهبر معظم انقلاب و محکوم کردن تجاوز آمریکایی - صهیونیستی به ایران، تاکید کرده است که دسیسه های دشمنان در آسیب رساندن به نظام مستحکم جمهوری اسلامی در ایران، موفق نخواهد شد و این نظام در سایه حکمت و توانمندی رهبر سوم انقلاب، بر دشمنان اسلام پیروز می شود.

در ادامه این پیام آمده است: رهبر شهید ایران، ناب‌ترین معانی از خودگذشتگی، ایثار و جهاد را در یکی از بزرگترین نبردهای امت به تصویر کشیدند و خون‌ پاک شهیدان باعث به لرزه در آمدن پایه های لانه شیطان در منطقه می شود و نیروهای مقاومت تا از بین بردن این رژیم خبیث و آزادی قدس و فلسطین دست از مبارزه بر نمی دارند.

متن پیام حماس به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای، رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران،

از طرف خود و برادرانم در جنبش مقاومت اسلامی (حماس)، گرم‌ترین و خالصانه ترین تبریک ها را به مناسبت انتخاب جنابعالی به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران و جانشین سید علی خامنه‌ای که در حمله ظالمانه رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، تبریک عرض می‌کنم.

ما ضمن محکومیت تجاوز وحشیانه صهیونیستی- آمریکایی به ایران، قدرت بالای جمهوری اسلامی ایران را در امر انتقال ولایت فقیه به جنابعالی، به شیوه ای متمدنانه و جهادی و با وجود وضعیت امنیتی بسیار پیچیده، ارج می نهیم؛ این امر بیانگر میزان ثبات نظام جمهوری اسلامی ایران و پایداری آن – به یاری خداوند- است و مهر تاییدی است بر اینکه نقشه های دشمنان در آسیب رساندن به این نظام مستحکم، موفق نخواهد شد.

به حکمت و توان جنابعالی در سکانداری کشتی انقلاب و جمهوری اسلامی ایران در این شرایط حساس، حفاظت از مسیر انقلاب اسلامی و تحقق پیروزی بر دشمنان اسلام و مسلمانان اطمینان داریم و مطمئن هستیم که شما به حمایت از ملت فلسطین و قضیه عادلانه و مقاومت شجاعانه آن به تمام اشکال ادامه خواهید داد، همانگونه که جمهوری اسلامی همواره در طول چند دهه گذشته چنین بوده است و تاکید می‌کنیم که ملت ما و مقاومت آن، همواره بر عهد خود تا زمان تحقق پیروزی به اذن خداوند، استوار خواهد ماند.

در ادامه ضمن تبریک به جنابعالی، گرم‌ترین و صمیمانه ترین احساس همدری و تسلیت جنبش حماس را به مناسبت شهادت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای و شماری از عزیزان خانواده‌تان و نیز شهادت جمعی از فرماندهان و شهدای ملت استوار ایران، تقدیمتان می‌ نماییم، قطعا رهبر شهید ایران، ناب‌ترین معانی از خودگذشتگی، ایثار و جهاد را در یکی از بزرگترین نبردهای امت به تصویر کشیدند.

جان‌های پاک و خون‌های مطهری که در مسیر ایثار و جانفشانی که رهبران طوفان الاقصی آن را در دفاع از عزت امت و آینده و حقوق فرزندان خود تقدیم کردند، دامن قاتلان جنایتکار را خواهد گرفت و پایه های لانه شیطان را در منطقه را به لرزه در خواهد آورد با استناد به این فرموده پروردگار: «چه بسیار شده که گروهی اندک به یاری خدا بر سپاهی بسیار غالب آمده، و خدا با صابران است».

ما متوقف نخواهیم شد مگر با از بین بردن این رژیم خبیث و با آزادی قدس و فلسطین و ناکام گذاشتن تمام طرح‌های سلطه جویانه و استکبار صهیونیستی – آمریکایی در منطقه و سرنگونی امپراتوری شر، به اذن خداوند متعال.

از خداوند برای شما توفیق و استواری و تحقق خیر و پیروزی را مسالت داریم.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

محمد درویش، رئیس شورای رهبری حماس