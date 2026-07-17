به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ساعد پناه اظهار کرد: در پی حملات دیشب دشمن به مناطق مختلف استان، با تلاش بی‌وقفه و حضور میدانی نیروهای عملیاتی برق، عملیات رفع آسیب‌ها و بازگرداندن پایداری شبکه با سرعت در دستور کار قرار گرفت و هم‌اکنون وضعیت شبکه برق در استان پایدار است.

وی افزود: تلاشگران صنعت برق همچنان به‌صورت شبانه‌روزی در آماده‌باش کامل قرار دارند تا در صورت نیاز، اقدامات لازم را برای حفظ پایداری شبکه و تداوم خدمت‌رسانی انجام دهند.

ساعدپناه ابراز امیدواری کرد: با همدلی و مدیریت مصرف از سوی هم استانیهای عزیز، این شرایط پایدار تداوم یافته و برق مطمئن و پایدار برای همه مشترکان تأمین شود.به گزارش فارس، دیشب برق چندین روستای هرمزگان در پی حمله جنایتکارانه آمریکا قطع شد که شرکت توزیع برق خبر از وصل شدن برق در این مناطق داده است.