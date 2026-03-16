  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۰۱

پایداری شبکه‌های برق مرهون اقدامات سیمبانان و تیم‌های عملیاتی صنعت برق

سرپرست شرکت توانیر با حضور در جمع سیمبانان مدیریت توزیع برق شرق کرج در استان البرز از وضعیت پایداری شبکه برق این استان در زمان جنگ رمضان با خبر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محمد اله‌داد سرپرست شرکت توانیر با هدف بررسی وضعیت پایداری شبکه برق و اطلاع از اقدامات و عملیات جهت تعمیرات و نگهداری شبکه و همچنین افزایش روحیه همدلی بین همکاران، در استان البرز حاضر شد و طی نشستی صمیمانه در جمع سیمبانان مدیریت توزیع برق شرق کرج از تلاش‌های شبانه‌روزی تیم‌های عملیاتی در خدمت رسانی و تامین برق پایدار برای مردم قدردانی کرد

اله‌داد در ابتدای این نشست، ضمن تسلیت شهادت رهبر شهید، فرماندهان، سربازان، مردم و دانش‌آموزان کشور عزیزمان، انتخاب رهبر حکیم و فرزانه آیت‌الله العظمی خامنه‌ای را تبریک گفت

وی با محکومیت حملات و تجاوز وحشیانه دشمن صهیونیستی_آمریکایی، به آسیب به بیش از ١۴٠٠ نقطه از شبکه برق اعم از شبکه توزیع و فوق توزیع در سراسر کشور اشاره و اعلام کرد: با تلاش و همت والای همکاران ما در تیم‌های عملیاتی و اجرایی، وضعیت شبکه برق پایدار است و ما قدردان این عزیزان هستیم

سیمبانان و کارکنان بخش‌های عملیاتی در خط مقدم صنعت برق در شرایط سخت این روزها، حماسه ای بزرگ آفریدند

سرپرست شرکت توانیر در ادامه و در گفتگویی صمیمانه شنونده و پاسخگوی درخواست‌ها و انتظارات همکاران سیمبان بود و با توجه به شرایط حاضر بر لزوم حفظ و صیانت از سرمایه‌های انسانی صنعت برق تاکید کرد

در ابتدای این نشست خواجه‌وند مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز با ارائه گزارشی از آماده باش کامل مدیران و تیم‌های عملیاتی جهت حفظ پایداری شبکه و حضور موثر همکاران بخش های اداری جهت پاسخگویی به ارباب رجوع خبر داد. وی در ادامه بیان کرد: با توجه به بروز ۶۲ حادثه و اصابت در مجاورت تجهیزات و شبکه توزیع برق که منجر به انجام عملیات توسط تیم‌های متخصص عملیاتی شد، شبکه در سریع‌ترین زمان پس از وقوع حادثه برقدار و پایدار گردید

کد خبر 6776313
علی فروزانفر

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها