به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محمد اله‌داد سرپرست شرکت توانیر با هدف بررسی وضعیت پایداری شبکه برق و اطلاع از اقدامات و عملیات جهت تعمیرات و نگهداری شبکه و همچنین افزایش روحیه همدلی بین همکاران، در استان البرز حاضر شد و طی نشستی صمیمانه در جمع سیمبانان مدیریت توزیع برق شرق کرج از تلاش‌های شبانه‌روزی تیم‌های عملیاتی در خدمت رسانی و تامین برق پایدار برای مردم قدردانی کرد

اله‌داد در ابتدای این نشست، ضمن تسلیت شهادت رهبر شهید، فرماندهان، سربازان، مردم و دانش‌آموزان کشور عزیزمان، انتخاب رهبر حکیم و فرزانه آیت‌الله العظمی خامنه‌ای را تبریک گفت

وی با محکومیت حملات و تجاوز وحشیانه دشمن صهیونیستی_آمریکایی، به آسیب به بیش از ١۴٠٠ نقطه از شبکه برق اعم از شبکه توزیع و فوق توزیع در سراسر کشور اشاره و اعلام کرد: با تلاش و همت والای همکاران ما در تیم‌های عملیاتی و اجرایی، وضعیت شبکه برق پایدار است و ما قدردان این عزیزان هستیم

سیمبانان و کارکنان بخش‌های عملیاتی در خط مقدم صنعت برق در شرایط سخت این روزها، حماسه ای بزرگ آفریدند

سرپرست شرکت توانیر در ادامه و در گفتگویی صمیمانه شنونده و پاسخگوی درخواست‌ها و انتظارات همکاران سیمبان بود و با توجه به شرایط حاضر بر لزوم حفظ و صیانت از سرمایه‌های انسانی صنعت برق تاکید کرد

در ابتدای این نشست خواجه‌وند مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز با ارائه گزارشی از آماده باش کامل مدیران و تیم‌های عملیاتی جهت حفظ پایداری شبکه و حضور موثر همکاران بخش های اداری جهت پاسخگویی به ارباب رجوع خبر داد. وی در ادامه بیان کرد: با توجه به بروز ۶۲ حادثه و اصابت در مجاورت تجهیزات و شبکه توزیع برق که منجر به انجام عملیات توسط تیم‌های متخصص عملیاتی شد، شبکه در سریع‌ترین زمان پس از وقوع حادثه برقدار و پایدار گردید