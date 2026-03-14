شجاعی: حمایت مسئولان سفارت باعث آرامش تیم ملی فوتبال بانوان شد 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل سایت فدراسیون فوتبال، فریده شجاعی در ادامه این دیدار ضمن قدردانی از میزبانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی اظهار کرد: در ماه مبارک رمضان که ماه همدلی و همدردی است، خوشحالیم که در کنار یکدیگر هستیم و از برگزاری چنین مراسمی قدردانی می‌کنم.

وی افزود: لازم می‌دانم از زحمات دکتر محمدی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مالزی و همکاران ایشان در سفارت که در این چند روز حضور ما در مالزی همراه و پشتیبان تیم بودند، صمیمانه تشکر کنم. همه شما در این مدت در کنار ما بودید و از سختی‌هایی که وجود داشت کاستید و قدردان این همراهی هستیم.

نایب‌رئیس فدراسیون در امور بانوان همچنین با تقدیر از اعضای تیم ملی فوتبال بانوان گفت: از جعفری، کادر فنی و بازیکنان غیرتمند تیم ملی نیز تشکر می‌کنم که در این مسابقات حضور پیدا کردند و توانمندی فنی خود را به نمایش گذاشتند. امیدوارم این مسیر با حمایت‌های بیشتر ادامه داشته باشد و شاهد حضور پررنگ‌تر بانوان ایران در میادین بین‌المللی باشیم.

شجاعی در پایان خاطرنشان کرد: در این چند روز، همراهی شما باعث شد بخشی از فشارهای روانی که بر تیم وجود داشت کاهش پیدا کند. با این حال ذهن و فکر همه ما در ایران است و دعا می‌کنیم روزهای خوش و آرام برای ایران عزیزمان رقم بخورد.

