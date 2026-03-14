  1. استانها
  2. کردستان
۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۲۰:۲۹

مرکز تعویض پلاک سنندج فعال شد؛ تمدید خودکار وکالتنامه‌ها تا تیر ۱۴۰۵

سنندج- رئیس پلیس راهور استان کردستان، از آغاز به کار مجدد مرکز تعویض پلاک در سنندج خبر داد و گفت: تاریخ وکالتنامه‌های تعویض پلاک به طور خودکار تا اول تیرماه سال ۱۴۰۵ تمدید شده است.

‌به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا همتی زاده، عصر شنبه به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: مرکز تعویض پلاک پلیس راهور در شهرستان سنندج از امروز، شنبه ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۴، فعال و آماده خدمت‌رسانی به شهروندان است و به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

وی از مردم خواست تا با مراجعه به این مرکز، نسبت به تعویض پلاک خودروهای خود اقدام نمایند.

رئیس پلیس راهور استان در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اضطراری پیش آمده؛ اتمام وکالت برای تعویض پلاک از تاریخ ۹ تا ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۴ ملاک عمل نبوده و تاریخ وکالت به‌طور خودکار تا اول تیرماه ۱۴۰۵ تمدید شده است.

سرهنگ همتی زاده یادآور شد: این اقدام با هدف رفع نگرانی شهروندان و تسهیل فرآیندهای اداری صورت گرفته است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها