به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا همتی زاده، عصر شنبه به رسانههای کردستان اظهار کرد: مرکز تعویض پلاک پلیس راهور در شهرستان سنندج از امروز، شنبه ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۴، فعال و آماده خدمترسانی به شهروندان است و به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
وی از مردم خواست تا با مراجعه به این مرکز، نسبت به تعویض پلاک خودروهای خود اقدام نمایند.
رئیس پلیس راهور استان در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اضطراری پیش آمده؛ اتمام وکالت برای تعویض پلاک از تاریخ ۹ تا ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۴ ملاک عمل نبوده و تاریخ وکالت بهطور خودکار تا اول تیرماه ۱۴۰۵ تمدید شده است.
سرهنگ همتی زاده یادآور شد: این اقدام با هدف رفع نگرانی شهروندان و تسهیل فرآیندهای اداری صورت گرفته است.
