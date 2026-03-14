به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: از همراهی مردم و هم استانی‌های عزیزمان در مناطقی که دچار خسارت می‌شوند قدردانی می‌کنیم، مردم عزیز ما بدانند بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دراسرع‌وقت به بررسی میزان خسارت و صورت‌برداری از خسارات منازل مسکونی آنها می‌پردازد و دغدغه‌ای در این زمینه نداشته باشند؛ زیرا دراسرع‌وقت برآورد خسارت صورت می‌گیرد.

وی گفت: نکته قابل‌توجه دیگر این است که در برخی مناطق که میزان خسارات جزئی است؛ هم استانی‌های ما اعلام می‌کنند که نیازی به‌صورت برداری نیست و خودشان برای رفع خسارات اقدام می‌کنند و می‌گویند هزینه‌ها را صرف مناطقی کنید که خسارت زیاد دیده‌اند که این اقدام والای مردم استان بسیار ستودنی و قابل‌تقدیر است و تأکید می‌کنیم دراسرع‌وقت صورت‌برداری خسارات مردم انجام می‌شود.