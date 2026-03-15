به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، در بحبوحه تشدید درگیریها بین حزبالله و رژیم صهیونیستی، این رژیم به دلیل نگرانی ها در خصوص هزینههای سنگین نظامی ترجیح میدهد از حمله زمینی علیه لبنان خودداری کند.
در همین خصوص روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت گزارش داد، این سیاست از سوی تل آویو با توجه به افزایش تحرکات نیروهای حزبالله به سمت مرزها اتخاذ می شود. نیروهای حزب الله علاوه بر شلیک مداوم موشک ها و انجام حملات پهپادی، گزینههای تهاجمی متعددی از جمله نفوذ زمینی را در اختیار دارند و این امر هرگونه مانور زمینی گسترده را برای نظامیان صهیونیست مملو از خطرات مختلف میکند.
در ادامه این گزارش آمده است، تردید در خصوص آغاز یک حمله زمینی گسترده در جنوب لبنان برآمده از یک محاسبه دقیق درباره هزینه های رویارویی با حزبالله است چرا که این حزب توانایی خود را در اداره جنگ در سطح تاکتیکی پیشرفته نشان داده است. به همین دلیل ارتش اسرائیل ترجیح می دهد به جای حمله زمینی گسترده وارد یک درگیری محدود با حزب الله شود.
بر اساس این گزارش، نظامیان صهیونیست به دنبال یک پیشروی کوتاه و محدود در جنوب لبنان خواهند بود و بر اشغال تپهها و روستاهای مرزی تمرکز دارند؛ با این حال، خطرات این سناریو شامل فرسوده شدن نیروها به دلیل آتش تک تیراندازها و حملات موشکی، تبدیل نظامیان صهیونیست به اهداف ثابت و تأثیر راهبردی محدود بر قابلیتهای حزبالله است. هزینههای انسانی و لجستیکی حمله زمینی گسترده علیه لبنان بسیار بالا است و با تلفات سنگین در یک جنگ شهری و فرسایشی طولانی چندین ماهه، رو به رو می شود.
