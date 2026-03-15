هشدار البرادعی درباره تبعات حمله به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد البرادعی، مدیرکل پیشین آژانس بینالمللی انرژی اتمی در واکنش به تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت: تصویر کلی آن طور که من میبینم چنین است: پس از نابودی غزه و از بین بردن هرگونه امیدی به تشکیل کشور فلسطین، به نظر میرسد که اکنون نقشه، «نابود کردن ایران و تبدیل غرب آسیا به یک صلح اسرائیلی» زیر نظر جهان «متمدن» است.
وی خاطرنشان کرد: این یک خیال و توهم است که جهان بهای سنگینی را بابت آن متحمل خواهد شد.
به گزارش مهر، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران از روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد.
حضرت آیتالله سید علی خامنهای رهبر انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان نظامی و مردم ایران در این حملات شهید شدند.
نیروهای مسلح ایران در پاسخ به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی، پایگاههای آمریکا در منطقه و سرزمینهای اشغالی را هدف حمله قرار دادند.
