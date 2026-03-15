شناسایی نقاط حادثه خیز در منازل

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، با توجه به اهمیت حفظ جان شهروندان در مواجهه با حوادث ناگهانی و انفجار، دستورالعمل نجات و پروتکلهای سهمرحلهای برای ایمنی خانگی منتشر شد.
، با توجه به اهمیت حفظ جان شهروندان در مواجهه با حوادث ناگهانی و انفجار، دستورالعمل نجات و پروتکلهای سهمرحلهای برای ایمنی خانگی منتشر شد.
در آپارتمانها؛ از پنجرهها و آشپزخانه دوری کنید!
بزرگترین دشمن: پنجرهها و نمای ساختمان به دلیل خطر پرتاب اشیاء و شکستن شیشه، خطرناکترین نقاط هستند.
آشپزخانه به دلیل وجود ظروف شکستنی، لولههای گاز و نزدیکی به پنجرهها، محلی ناامن برای پناه گرفتن است.
- توصیه حرکت: در صورت اجبار به عبور از مقابل پنجره، حتماً به صورت سینهخیز حرکت کنید.
در خانههای ویلایی: خطر آوار عمودی را جدی بگیرید!
در خانههای ویلایی به دلیل سنگینی سقفها، اولویت اول پناه گرفتن در زیرزمین (به شرط داشتن تهویه و راه خروج ثانویه) است.
اولویت دوم، پناه گرفتن در گوشه دیوارهای باربر و دیوارهای ضخیم اصلی ساختمان است.
پروتکل ۳ مرحلهای هنگام شنیدن صدای انفجار؛
بنشینید یا دراز بکشید: فوراً سطح اتکای خود را با زمین زیاد کنید.
محافظت از سر: با دستها یا بالش، پشت سر و گردن خود را بپوشانید.
دهان نیمهباز: برای جلوگیری از آسیب به پرده گوش در اثر موج انفجار، دهان خود را کمی باز نگه دارید.
در زمان بروز حادثه، هرگز از آسانسور استفاده نکنید و برای جلوگیری از آسیب ترکشها، به هیچ عنوان در فضای باز (حیاط یا پشتبام) نمانید.
