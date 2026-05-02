هشدار ایمنی نسبت به مخاطرات ثانویه در حوادث

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان بررسی تمهیدات ایمنی و اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با حوادث غیرمترقبه، کارشناسان آتش نشانی نسبت به خطرات بالقوه ناشی از سقوط اجسام از ارتفاع هشدار دادند. بر اساس این توصیههای ایمنی، در زمان وقوع حوادثی همچون زلزله یا ایجاد موج انفجار، وجود اجسام سنگین از قبیل گلدانهای بزرگ، مجسمهها و سایر اشیای تزئینی در پشت پنجرهها یا بر روی لبه بالکنها، به شدت خطرآفرین و تهدیدکننده است.
بررسیهای میدانی و تجربیات حاصل از حوادث گذشته نشان میدهد که در بسیاری از موارد، لرزشهای ناشی از زمینلرزه یا فشارهای حاصل از موج انفجار منجر به سقوط این دست اجسام سنگین به سمت پایین شده است؛ واقعهای که در موارد متعدد، حتی منجر به سقوط اشیاء از چندین ساختمان به سمت معابر عمومی شده و صدمات جانی جبرانناپذیری را به دنبال داشته است.
مشاهدات عینی از وضعیت برخی ساختمانهای مسکونی حاکی از آن است که با وجود هشدارهای مکرر، همچنان بسیاری از شهروندان در پشت پنجرههای خود اقدام به چیدمان گلدانها و وسایل سنگی میکنند. کارشناسان با تأکید بر اینکه وجود این قبیل وسایل در نقاط پرخطر ساختمان که پتانسیل مصدومیت شدید افراد را دارد، به هیچ عنوان توجیهپذیر نیست، از عموم مردم درخواست کردند با جدیت تمام نسبت به انتقال این اشیاء به سطوح پایین و مکانهای امن اقدام نمایند تا مانع از وقوع حوادث ناگوار برای همشهریان شوند.
