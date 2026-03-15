تخریب خوابگاه ۶۰۰ نفره دانشجویان دانشگاه خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم ، حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در تماس‌هایی جداگانه با رئیس دانشگاه خلیج فارس و استاندار بوشهر ضمن محکوم کردن این جنایت آشکار، دستورات لازم برای جایگزینی ساختمان جدید این خوابگاه را صادر کرد.

وی همچنین اعلام کرد که وزارت علوم پشتیبانی لازم را برای تسریع در روند جایگزینی ساختمان جدید و رفع مشکلات ناشی از این حادثه فراهم خواهد کرد.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که تعرض به اماکن آموزشی براساس تمامی اصول و قواعد بین‌المللی ممنوع بوده و این حادثه به‌عنوان یک جنایت آشکار محکوم شده است.