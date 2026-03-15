وبینارهای آموزشی ویژه ورزشکاران و کادرفنی اعزامی به بازیهای پاراآسیایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، این وبینارهای آموزشی با موضوع تغذیه، روان شناسی و آنتی دوپینگ روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته برگزار خواهد شد.

در اولین هفته برگزاری، فردا دوشنبه ۲۵ اسفند ماه ساعت ۱۵:۳۰ وبینار آنتی دوپینگ به مدرسی دکتر سعیدی و روز چهارشنبه ۲۷ اسفند ماه ساعت ۱۵:۳۰ وبینار روان شناسی به مدرسی دکتر هادی زاده، برگزار خواهد شد. برنامه برگزاری وبینارهای آتی نیز متعاقبا اعلام می شود.

کلیه ورزشکاران و اعضای کادر فنی اعزامی به بازی های پاراآسیایی آیچی_ناگویا ۲۰۲۶ موظف به حضور در این وبینارها هستند و سایر علاقمندان نیز می توانند به صورت رایگان از این دوره های آموزشی بهره مند شوند.