احیای ۱۷ واحد راکد در استان سمنان؛ نجات ۶۰۰ شغل با تسهیلات رونق تولید

یادگار احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا بهمن ماه ۳۳۷ میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ قانون تولید و اشتغال به واحدهای صنعتی استان سمنان پرداخت شده است، تاکید کرد: ۵۴ واحد تولیدی استان از این تسهیلات بهره مند شدند.

وی با بیان اینکه این تسهیلات نقش مهمی در تثبیت تولید و اشتغال واحدهای تولیدی و صنعتی داشته است، تاکید کرد: این تسهیلات عمدتاً در مقوله‌هایی مانند تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحد های تولیدی و جلوگیری از توقف خطوط تولید هزینه شده است.

مدیرکل صمت استان سمنان با بیان اینکه در بازه زمانی بهمن ۱۴۰۳ تا بهمن سال جاری ۱۷ واحد تولیدی راکد در استان به چرخه تولید بازگشته است، گفت: این بازگشت به چرخه تولید سبب تثبیت نزدیک به ۶۰۰ شغل شد که می‌توانست به بیکاری کارگران منجر شود.

احمدی با بیان اینکه حمایت از تولید راهبرد مهم اقتصادی در دولت چهاردهم است، ابراز کرد: این ۱۷ واحد تولیدی راکد با سرمایه گذاری یک هزار و ۲۵۵ میلیارد تومان احیا شده و تولید خودشان را ادامه دادند.

وی با بیان اینکه احیای واحدهای راکد تولیدی و کمک به رشد کیفی و کمی تولید راهبرد صنعت معدن و تجارت استان سمنان است، افزود: سیاست های هدفمند حمایتی از صنایع و تولیدگران استان استمرار داشته و خواهد داشت همچنین به دنبال توسعه و اشتغال پایدار با حمایت از صنایع موجود و تسهیل سرمایه گذاری جدید هستیم.