توزیع گوشت قرمز و مرغ در بازار دورود+ قیمت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابدالی امروز یکشنبه در جریان بازدید از روند توزیع گوشت قرمز و مرغ در بازار دورود، اظهار داشت: با هماهنگیهای صورتگرفته میزان دو تن گوشت قرمز و قلوهگاه باقیمت هر کیلو ۸۰۰ هزار تومان، ران، راسته، سردست و گردن هر کیلو ۹۰۰ هزار تومان و گوشت گوسفندی هر کیلو یک میلیون تومان تهیه و در حال توزیع است.
وی افزود: همچنین در کنار کشتار روزانه مرغ گرم بیش از نیاز، میزان پنجتن مرغ منجمد باقیمت ۲۳۵ هزار تومان برای مصرفکننده تهیه و در حال توزیع است.
مدیر جهاد کشاورزی دورود، یادآور شد: همانطور که وعده داده بودیم کمبودی از نظر اقلام اساسی نخواهیم داشت و نظارت کارشناسان تنظیم بازار بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت.
