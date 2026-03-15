آغاز توزیع میوه شب عید در ۸۶ نقطه همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود اکبری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح توزیع میوه تنظیم بازار از روز شنبه هفته جاری در ۸۶ مرکز مشخص شده در سراسر استان همدان آغاز شده تا نیاز مردم به میوه‌های پرمصرف نوروزی را با قیمت‌های مصوب تأمین کند.

وی درخصوص قیمت مصوب میوه‌های نوروزی بیان کرد: قیمت تنظیم بازار سیب سفید و قرمزکیلویی ۱۱۸ هزار تومان و قیمت پرتقال تنظیم بازار کیلویی ۶۵ هزار تومان است.

مدیر تعاون روستایی استان همدان با بیان اینکه اجرای طرح تنظیم بازار میوه شب عید با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، کنترل بازار و جلوگیری از هرگونه گران‌فروشی در ایام پرتقاضای نوروز انجام می‌شود، افزود: شهروندان می‌توانند با مراجعه به مراکز و غرف تعیین‌شده در سطح استان، این محصولات را با قیمت‌های مصوب خریداری کنند.