به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حجت نورانی صبح یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با تأیید وقوع حادثه ریزش معدن زغال‌سنگ در منطقه کوهستانی نهررودبار بخش کجور شهرستان نوشهر اظهار کرد: ساعاتی پیش در پی ریزش بخشی از این معدن سه نفر از کارگران دچار حادثه شدند.

وی افزود: متأسفانه یکی از کارگران به دلیل شدت جراحات وارده در محل حادثه جان خود را از دست داد و دو کارگر دیگر نیز مصدوم شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر ادامه داد: مصدومان این حادثه با کمک نیروهای امدادی و افراد محلی به یکی از مراکز درمانی شهرستان منتقل شدند و هم‌اکنون تحت درمان قرار دارند.

نورانی با اشاره به بررسی علت حادثه تصریح کرد: علت دقیق ریزش معدن از سوی کارشناسان دستگاه‌های مسئول و پلیس در دست بررسی است و نتایج نهایی پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شد.