۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۴۴

غریب‌آبادی: حمله به آثار تاریخی تعرض به شناسنامه تمدنی ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه، در واکنش به حملات اخیر به موزه‌ها و آثار تاریخی کشور، اظهار داشت: حمله به موزه‌ها و آثار تاریخی، تعرض به بخشی از شناسنامه تمدنی ایران و به اموال فرهنگیِ مورد حمایت حقوق بین‌الملل است.

وی افزود: آسیب به ده‌ها اثر تاریخی و فرهنگی در جریان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی، نشان می‌دهد که دامنه این تجاوز به میراث فرهنگی نیز کشیده شده است. این وضعیت، نمودی روشن از نقض سیستماتیک حقوق بین‌الملل در ابعاد مختلف از سوی رژیم آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

غریب‌آبادی تأکید کرد که حفاظت از میراث فرهنگی باید در اولویت قرار گیرد و جامعه جهانی باید در برابر این نقض‌های فاحش حقوق بشر و حقوق بین‌الملل واکنش نشان دهد.

کد خبر 6775181
هادی رضایی

