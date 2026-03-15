به گزارش خبرنگار مهر، نسبت موارد دارای علائم عفونت‌های تنفسی در مراجعین سرپایی و در مراجعین بستری افزایش داشته است؛ به طوری که ۱۰ درصد از مراجعین سرپایی، دارای علائم شبه آنفلوانزا (ILI ) و ۱۰/۲ درصد از مراجعین بستری، دارای علائم تنفسی شدید (SARI) بوده اند.

در این نظام مراقبت دیده وری، از میان ۱۶۸ نمونه تنفسی اخذشده از مراجعین با تظاهرات ILI یا SARI، درصد مثبت آزمایش PCR آنفلوانزا ۳ درصد بوده و درصد مثبت آزمایش PCR کووید۱۹- ، کمتر از یک درصد (صفر) بوده است. در این هفته نیز نسبت نمونه های مثبت از نظر آنفلوانزا، در حالی که هم در بیماران سرپایی و هم در بیماران بستری پایین تر از آستانه هشدار بالاست، نسبت به هفته قبل کاهش نشان داده است. نسبت نمونه های تنفسی مثبت از نظر کووید۱۹- همچنان در سطح پایینی قرار دارد.

درصد مثبت آنفلوانزا بر اساس داده های نظام مراقبت غیردیده وری آزمایشگاهی

بر اساس داده های نظام مراقبت غیردیده وری آزمایشگاهی، در هفته سوم اسفندماه، مجموعا تعداد ۳۲۴۴ نمونه تنفسی در آزمایشگاه های مولکولی دانشگاه های علوم پزشکی کشور آزمایش شده و از میان آنها ۱۶۶ مورد مثبت آنفلوانزا بوده است (۵/۱ درصد). این داده ها در مقیاس استانی نشان می دهد که درصد مثبت آنفلوانزای استان های گلستان ( ۱۵/۲ درصد) و مرکزی (۱۱/۲ درصد) بالاتر از آستانه هشدار بالا قرار دارند؛ و استان های گیلان و مازندران نیز به ترتیب با ۹/۴ درصد و ۸/۶ درصد در رتبه های بعدی و نزدیک به آستانه قرار دارند.

این موضوع با توجه به تحرکات جمعیتی ناشی از جنگ، بویژه به سمت استان های شمالی کشور، ضرورت دقت نظر، آمادگی و آموزش و

اطلاع رسانی لازم را در این استانها خاطر نشان می‌کند.