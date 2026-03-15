به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها تا پایان بهمن ماه سال جاری، ۱۵۴ هزار و ۷۶۰ درخواست از سوی متقاضیان خراسان جنوبی در این درگاه ثبت شده است.

وی بیان کرد: تاکنون برای ۱۲۰ هزار و ۲۷۶ متقاضی مجوز صادر شده و سه هزار و ۵۶۰ نفر نیز از دریافت مجوز انصراف داده‌اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی افزود: در حال حاضر دو هزار و ۵۵۱ درخواست در مرحله بررسی قرار دارد.

ذاکریان با اشاره به زمان صدور مجوزها گفت: در حال حاضر ۹۳ درصد مجوزهای صادر شده در بازه زمانی قانونی تعیین‌شده صادر شده است.

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۲ هزار و ۸۲۲ درخواست صدور مجوز در استان ثبت شده که از این تعداد ۲۲ هزار و ۹۹۰ درخواست منجر به صدور مجوز شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین هزار و ۷۷۸ درخواست در حال بررسی است.

ذاکریان درباره توزیع جغرافیایی درخواست‌ها در استان افزود: بیشترین درخواست‌ها مربوط به شهرستان بیرجند با ۹ هزار و ۸۷۸ درخواست بوده است.

وی گفت: پس از بیرجند، شهرستان قاینات با ۶ هزار و ۲۸۱ درخواست و طبس با سه هزار و ۴۵ درخواست در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی بیان داشت: سرویس استعلام «وضعیت محکومیت مالی» که پیش از این به‌عنوان یکی از استعلامات پایه در فرآیند صدور مجوزها مورد استفاده قرار می‌گرفت، تا اطلاع ثانوی از فرآیند ثبت درخواست‌ها در «درگاه ملی مجوزهای کشور» غیرفعال شده است.

وی افزود: تمامی مجوزهای کسب‌وکار که اعتبار آن‌ها از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ به پایان رسیده، از تاریخ مذکور به بعد تمام مجوزهای منقضی شده، (بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در بانک اطلاعات کسب‌وکار ایران به عنوان مرجع رسمی مجوزهای کشور)، به مدت سه ماه از تاریخ انقضای مجوز، دارای اعتبار می‌باشند و نیازی به تمدید مجوز ندارند.