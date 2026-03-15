۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۲۰

کالابرگ سایر خانوارهای ایرانی امروز شارژ می‌شود

کالابرگ سایر خانوارهای ایرانی امروز شارژ می‌شود

بنا بر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ کالابرگ خانوارهایی که رقم انتهایی کد ملی سرپرستان آنها ۷، ۸ و ۹ است، شارژ می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ کالابرگ برخی دیگر از خانوار درآمدی کشور شارژ می‌شود.

شارژ کالابرگ در اسفند ماه که با حذف دهک‌های درآمدی خانوارها انجام شد، در گام نخست، جمعه ۱۵ اسفند ۱۴۰۴ اعتبار این کمک هزینه برای خانواری که رقم انتهایی کد ملی سرپرستان آنها ۰، ۱ و ۲ بود قابل خرید شد. در ادامه دوشنبه ۱۸ اسفند ماه کالابرگ تمام خانوارهای حمایتی و تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی صرف نظر از کد ملی، شارژ شد. چهارشنبه ۲۰ اسفند این اعتبار برای خانواری که رقم انتهایی کد ملی سرپرستان آنها ۳، ۴، ۵ و ۶ بود قابل خرید شد.

امروز یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ امکان خرید کالابرگ الکترونیک خانوارهایی که رقم انتهایی کد ملی سرپرستان آنها ۷، ۸ و ۹ است، فراهم خواهد شد.

گفتنی است در این هفته اعلام شد، کارت امید مادر از اول فروردین ۱۴۰۵ برای تمام مادران ایرانی اعطا و تا دو سالگی نوزاد، ماهانه مبلغ ۲۰ میلیون ریال معادل ۲ میلیون تومان شارژ می‌شود.

این کمک هزینه معیشتی در کنار طرح یسنا در حال پیگیری و انجام است.

در طرح یسنا ماهانه مبلغ ۶۵۰ هزار تومان برای مادران باردار و شیرده (کودکان زیر دو سال) از خانوارهای درآمدی اول تا سوم شارژ می‌شود و این مبلغ برای خانوارهای درآمدی چهارم و پنجم مبلغ ۵۰۰ هزار تومان است.

روش‌های استعلام موجودی کالابرگ و کمک معیشتی خانوارها الکترونیکی:

۱. اپلیکیشن «شمیم»

۲. بازوی رسمی کالابرگ در بله

۳ کد دستوری: #۱۴۶۳*۵۰۰*

فاطمه امیر احمدی

