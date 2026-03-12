فعالیت مستمر شماره ۶۳۶۹ برای پاسخگویی به سوالات کالابرگ

به گزارش خبرنگار مهر، کالابرگ اسفند امسال برای ۳ گروه درآمدی شارژ شد.

جمعه ۱۵ اسفند ۱۴۰۴ امکان خرید اعتبار کالابرگ سرپرستان خانوار با رقم انتهایی کد ملی ۰، ۱ و ۲ فراهم شد. در ادامه دوشنبه ۱۸ اسفند ماه شارژ کالابرگ تمام خانوارهای حمایتی (تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی) انجام شد و روز گذشته چهارشنبه ۲۰ اسفند، اعتبار خانوارهایی که رقم کد ملی سرپرستان آنها ۳، ۴، ۵ و ۶ بود قابل خرید شد.

یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام‌ کرد: مرکز تماس ۶۳۶۹ در روزهای جنگ تحمیلی رمضان با فعالیت ۱۵۰ اپراتور توانست به بیش از ۵۲ هزار تماس شهروندان درباره یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیکی پاسخ دهد.

وی افزود: بیشتر تماس‌ها مربوط به طرح کالابرگ بوده است.