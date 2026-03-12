۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۱۲

فعالیت مستمر شماره ۶۳۶۹ برای پاسخگویی به سوالات کالابرگ

مرکز تماس ۶۳۶۹ آماده پاسخگویی به سوالات شهروندان در خصوص کالابرگ الکترونیک فعالیت مستمر دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، کالابرگ اسفند امسال برای ۳ گروه درآمدی شارژ شد.

جمعه ۱۵ اسفند ۱۴۰۴ امکان خرید اعتبار کالابرگ سرپرستان خانوار با رقم انتهایی کد ملی ۰، ۱ و ۲ فراهم شد. در ادامه دوشنبه ۱۸ اسفند ماه شارژ کالابرگ تمام خانوارهای حمایتی (تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی) انجام شد و روز گذشته چهارشنبه ۲۰ اسفند، اعتبار خانوارهایی که رقم کد ملی سرپرستان آنها ۳، ۴، ۵ و ۶ بود قابل خرید شد.

یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام‌ کرد: مرکز تماس ۶۳۶۹ در روزهای جنگ تحمیلی رمضان با فعالیت ۱۵۰ اپراتور توانست به بیش از ۵۲ هزار تماس شهروندان درباره یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیکی پاسخ دهد.

وی افزود: بیشتر تماس‌ها مربوط به طرح کالابرگ بوده است.

فاطمه امیر احمدی

