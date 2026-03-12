به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از فروردین ۱۴۰۵ کارت امید برای خانوارها شارژ می‌شود.

بنا بر اعلام این خبر، کارت امید مادر از اول فروردین ۱۴۰۵ برای تمام مادران ایرانی اعطا و تا دو سالگی نوزاد، ماهانه مبلغ ۲۰ میلیون ریال شارژ می‌شود.

این کمک هزینه معیشتی در کنار طرح یسنا در حال پیگیری و انجام است.

در طرح یسنا ماهانه مبلغ ۶۵۰ هزار تومان برای مادران باردار و شیرده (کودکان زیر دو سال) از خانوارهای درآمدی اول تا سوم شارژ می‌شود و این مبلغ برای خانوارهای درآمدی چهارم و پنجم مبلغ ۵۰۰ هزار تومان است.

این اعتباربرای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی کالابرگ به اضافه خرید پوشک و میوه و سبزیجات در نظر گرفته است.

روش‌های استعلام موجودی کالابرگ و کمک معیشتی خانوارها الکترونیکی:

۱. اپلیکیشن «شمیم»

۲. بازوی رسمی کالابرگ در بله

۳ کد دستوری: #۱۴۶۳*۵۰۰*