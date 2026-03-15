به گزارش خبرنگار مهر، امید امیدی شاه‌آباد امروز یکشنبه در جریان بازدید از مراکز توزیع عمده کالا در مرکز لرستان، اظهار داشت: بررسی‌های میدانی و گزارش‌های دستگاه‌های متولی نشان می‌دهد که خوشبختانه هیچ‌گونه کمبودی در بازار وجود ندارد و شاهد وفور کالا و ثبات نسبی قیمت‌ها هستیم.

وی همچنین به روند موفقیت‌آمیز توزیع کالابرگ اشاره کرد و افزود: توزیع کالابرگ با تنوع کالاها، به‌ویژه کالاهای اساسی در این فروشگاه‌ها بدون هیچ مشکلی در حال انجام است که این امر رضایت خاطر شهروندان را به همراه دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان با تأکید بر رصد شبانه‌روزی بازار توسط تمامی دستگاه‌های مربوطه، تصریح کرد: از هیچ تلاشی برای نظارت بر بازار و برخورد قاطع با متخلفان و گران‌فروشان فروگذار نخواهیم کرد تا اطمینان حاصل شود که حقوق مصرف‌کنندگان گرامی رعایت می‌شود.