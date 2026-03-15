به گزارش خبرگزاری مهر، آیین باشکوه بیعت فرهنگیان بصیر و فهیم استان هرمزگان با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی سید مجتبی حسینی خامنهای، امروز با حضور گسترده فرهنگیان در مصلی بندرعباس برگزار شد.
در این مراسم، منوچهر ضیایی ضمن تسلیت شهادت رهبری معظم انقلاب اسلامی ،جمعی از رزمندگان، نیروهای مسلح و همچنین کودکان و نوجوانان بیگناه در حادثه تروریستی اخیر، انتخاب آگاهانه مجلس خبرگان رهبری و رهبری حضرت آیت الله خامنهای را به ملت ایران تبریک گفت.
ضیایی با اشاره به شرایط حساس منطقه و جهان، اظهار داشت: امروز ما در حالی به محضر نماینده ولی فقیه رسیدیم که دلهای همه مردم ایران، آزادگان و تمامی پیروان اسلام، با یاد شهادت مظلومانه دانشآموزان و فرهنگیان عزیز در دبستان شجره طیبه شهرستان میناب، رزمندگان و نیروهای مسلح کشور و همچنین شهادت جمعی از هموطنان بیگناه، اندوهگین است.
وی این شهادتها را لکههای ننگینی بر پیشانی دشمنان دانست و بر فراموش نشدن این جنایات توسط هیچ آزادیخواهی تأکید کرد.
وی با اشاره به انتخاب مدبرانه مجلس خبرگان رهبری، این انتخاب را نشأت گرفته از دست خداوند منان دانست و این رویداد را به عموم مردم شریف ایران و آزادگان جهان تبریک و تهنیت گفت.
وی هدف از این گردهمایی را اعلام بیعت و حمایت جامعه فرهنگیان و دانشآموزان از انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: فرهنگیان و دانشآموزان عزیز، هر آنچه که داشته باشند، همانطور که در گذشته نیز بودهاند، در طبق اخلاص برای حمایت، حراست و تداوم انقلاب اسلامی ایران خواهند گذاشت.
ضیایی با بیان اینکه اندوه امروز ما، اندوهی افتخارآمیز است، به تاریخچه انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: این کشور و این انقلاب که محصول آن صدها هزار شهید است، ابتدا با رهبری حضرت امام خمینی (ره) توانست نهضت تاریخی ملت ایران را به سرانجام برساند و در بیست و دوم بهمن ۱۳۵۷ شاهد برچیده شدن نظام شاهنشاهی و استبداد از این کشور باشیم.
وی همچنین به دوران رهبری حضرت آیت الله خامنهای اشاره کرد و افزود: ده سال پس از پیروزی انقلاب، ایشان هدایت انقلاب را بر عهده گرفتند و پس از آن نیز، با توجه به توصیههای امام خمینی (ره) و همراهی مردم ایران، سکاندار این نظام شدند و قریب سی و هفت سال این انقلاب را به درستی هدایت فرمودند.
وی در ادامه به عوامل پایداری انقلاب و نظام اشاره کرد و گفت: رهبری هوشمندانه قائد شهید امت امام خامنه ای (ره)که محبوب دلهای ایرانیان و امت اسلامی هستند، همراهی و اتحاد مردم که در راهپیمایی روز قدس امسال به اوج خود رسید، و همچنین نیروهای مسلح و رزمندگان دلاور که شجاعانه در مقابل دشمنان ایستادهاند، همگی عواملی هستند که این انقلاب را قدرتمندانه به پیش بردهاند.
ضیایی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا گفت: این خونها، چشمه جوشان پیروزی ما و تداوم انقلاب اسلامی ایران خواهد بود.
