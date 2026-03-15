به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار رشت، با هدف حمایت از شهروندان و تسهیل ترددهای شهری در شرایط کنونی، دستور رایگان شدن خدمات حملونقل عمومی را صادر کرد.
این مصوبه که با موافقت اعضای شورای اسلامی شهر رشت همراه بوده، از امروز توسط سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت در حال اجراست و تمامی خطوط اتوبوسرانی سطح شهر را شامل میشود.
بر اساس این گزارش، این طرح تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت و شهروندان گرامی میتوانند بدون پرداخت هزینه از خدمات ناوگان حملونقل عمومی استفاده کنند.
سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت ضمن قدردانی از صبوری و همراهی مردم شریف رشت، اعلام کرد: هرگونه تغییر در روند اجرای این طرح متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
