به گزارش خبرگزاری مهر، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در نشستی با مدیران ارشد پلتفرم‌های اقتصاد دیجیتال بخش خصوصی، ضمن بررسی ابعاد جنگ همه جانبه علیه ایران، بر نقش بی‌بدیل این سکوها در کمک نرم افزاری و نیز حکمرانی مدرن و پشتیبانی از معیشت و آرامش مردم تأکید کرد.

در این دیدار دو ساعته که امروز با حضور نمایندگان شرکت‌های پیشرو حوزه فناوری اطلاعات برگزار شد، محمد مخبر ضمن تسلیت شهادت حضرت آیت الله امام خامنه ای و نیز تبریک به مناسبت انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنه ای به رهبری انقلاب اسلامی؛ با ترسیم چشم‌اندازی از شرایط کنونی کشور، به تشریح ابعاد جنگ ترکیبی دشمن پرداخت و بر جایگاه راهبردی سکوهای دیجیتال در پهنه جهانی و ظرفیت منحصربه‌فرد آن‌ها برای کمک به کشور در شرایط جنگ تأکید کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به توانایی این پلتفرم‌ها در حل مسائل روزمره مردم حتی تأمین نیازهای سرگرمی آنها در مواجهه با ابعاد مختلف جنگ سخت و نرم دشمن، خواستار نقش‌آفرینی پررنگ‌تر این مجموعه‌ها در این حوزه ها شد.

مخبر با اشاره به تغییر ماهیت تقابل‌ها در عصر جدید تأکید کرد که امروز جنگ‌ها به جنگ دیجیتال تبدیل شده است. لذا فعالان حوزه دیجیتال و فضای مجازی می توانند در بخش های مختلف فناوری و نرم افزاری، مشارکت داشته باشند.

وی حضور و کمک فعال بخش خصوصی فناور محور در کنار ارکان حاکمیتی برای مواجهه با تهدیدات ترکیبی را ضروری خواند و نقش این بخش را در پایداری زیرساخت‌های کشور بی‌بدیل دانست.

مشاور و دستیار رهبری همچنین ضمن با اهمیت خواندن استمرار حضور در صحنه و میدان آحاد مختلف مردم، اعضای جلسه را به مشارکت در این انسجام بخشی و تشویق مردم به حفظ این اتحاد، همدلی و حضور مؤثر توصیه کرد.

در این نشست، نمایندگان بخش خصوصی اقتصاد دیجیتال ، این جلسه را بسترساز همگرایی عملیاتی بین حاکمیت و بازیگران اصلی اقتصاد دیجیتال برای مدیریت هوشمندانه جنگ ارزیابی کرده و ضمن ارائه گزارشی از توانمندی‌های خود، برخی انتقادات و نیز پیشنهاداتی عملیاتی برای همکاری در شرایط فعلی را مطرح کردند.

اعضا با اشاره به برخی محدودیت ها و موانعی که بعضا در مسیر انجام فعالیت های حوزه کسب و کارهای مجازی رخ میدهد، خواستار پیگیری و توجه به این مشکلات شده و اعلام آمادگی کردند که در صورت توجه به این مسائل، آنها ظرفیت بیشتری برای ارایه خدمات و سرویس های تخصصی خواهند داشت.

مهمترین محورهای این پیشنهادات شامل کمک به تامین و پایدارسازی زیرساخت‌های ارتباطی و پردازشی کشور، مشارکت در پویش‌های همدلی برای مدیریت بهینه مصرف برق و سوخت، و ارائه راهکارهایی برای کاهش هزینه‌های حمل و نقل عمومی و کالاهای اساسی بود.