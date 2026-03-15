  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۴۳

یدیعوت آحارانوت: ارتش اسرائیل غافلگیر شده است

یدیعوت آحارانوت: ارتش اسرائیل غافلگیر شده است

یک روزنامه عبری زبان به غافلگیر شدن ارتش رژیم صهیونیستی با دیدن حجم عملیات های حزب الله اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل شهاب، روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت گزارش داد، حزب الله حتی بر اساس ارزیابی‌های درون ارتش رژیم صهیونیستی قدرت های گسترده تری نسبت به آنچه پیش‌بینی می‌شد از خود نشان داد.

در این گزارش آمده است، مقامات سیاسی رژیم صهیونیستی ابراز ناامیدی کرده و از طریق درز اطلاعات به رسانه ها این پیام را مخابره کرده اند که ارتش اسرائیل با دیدن واکنش حزب الله غافلگیر شده چرا که انتظار یک مداخله محدود را داشت.

پیشتر نیز محافل رسانه ای رژیم صهیونیستی اذعان کرده بودند که حزب الله شکست ناپذیر است.

کد خبر 6775311

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۴
      1 0
      پاسخ
      ان شاالله نابودی اسرائیل خیلی خیلی زود

