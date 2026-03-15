یدیعوت آحارانوت: ارتش اسرائیل غافلگیر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل شهاب، روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت گزارش داد، حزب الله حتی بر اساس ارزیابی‌های درون ارتش رژیم صهیونیستی قدرت های گسترده تری نسبت به آنچه پیش‌بینی می‌شد از خود نشان داد.

در این گزارش آمده است، مقامات سیاسی رژیم صهیونیستی ابراز ناامیدی کرده و از طریق درز اطلاعات به رسانه ها این پیام را مخابره کرده اند که ارتش اسرائیل با دیدن واکنش حزب الله غافلگیر شده چرا که انتظار یک مداخله محدود را داشت.

پیشتر نیز محافل رسانه ای رژیم صهیونیستی اذعان کرده بودند که حزب الله شکست ناپذیر است.