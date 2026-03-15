پایگاه لجستیک «تسنوبار» در جولان با موشک هدف قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، مقاومت اسلامی لبنان از حملات موشکی خود به یک پایگاه لجستیک دشمن صهیونیستی در جولان اشغالی خبر داد.

مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه شماره ۱۳ امروز خود اعلام کرد: در راستای دفاع از لبنان و مردمش، مبارزان مقاومت اسلامی در ساعت ۱۵:۳۰ امروز یکشنبه پایگاه لجستیک تسنوبار را در جولان اشغالی با حملات موشکی هدف قرار دادند.

این درحالی است که پیش از این رزمندگان حزب الله لبنان، پایگاه هوایی «پالماخیم» واقع در جنوب تل‌آویو که در فاصله ۱۴۰ کیلومتری از مرز لبنان قرار دارد، هدف یک موشک ویژه قرار گرفت.

همزمان با این حمله، تجمعی از خودروهای نظامی ارتش دشمن در منطقه مرزی «خله العقصی» در حومه شهر العدیسه با اسکادرانی از پهپادهای مسلح مورد حمله قرار گرفت.

در ادامه این تحرکات نظامی و در راستای گسترش دامنه پاسخ‌ها، مجاهدان مقاومت ساعت ۰۸:۳۰ صبح سامانه پدافند هوایی ارتش اسرائیل در منطقه «معالوت» را با یک شلیک موشک هدف قرار دادند. همچنین در همان زمان، مجتمع صنایع نظامی متعلق به شرکت «رافائل» در شمال منطقه «الکریوت» نیز تحت حملات موشکی قرار گرفت.

علاوه بر این، مقاومت اسلامی از اجرای عملیات دیگری در ساعت ۱۲:۰۰ ظهر خبر داد که طی آن و در راستای اجرای هشدارهای قبلی، شهر «نهاریا» در شمال فلسطین اشغالی با یک موج راکتی هدف‌گیری شد.