«سردار موشکی» ایران برای کودکان بازخوانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی دیگر از کتاب‌های مجموعه قهرمان من به عنوان سردار موشکی به تازگی در نشر کتابک منتشر شده است.

این کتاب، قصه‌هایی کوتاه از زندگی پر فراز و نشیب یکی از قهرمانان بزرگ کشورمان را تعریف می‌کند. قهرمانی که یاد و خاطره‌اش هیچ‌وقت از ذهن نوجوان‌ها و جوانان این کشور پهناور پاک نخواهد شد.

فردی که باعث سربلندی ایران عزیز ما شد و نقش بسیار مهم و موثری را در تعیین فضای موشکی و پهبادی کشور داشت. این عنوان از کتاب قهرمان من قرار است به زندگی شهید سردار امیرعلی حاجی‌زاده برای کودکان بپردازد، تا بدانند در چنین موقعیت‌هایی که ایران سربلند در برابر دشمنان خود ایستاده است چه شهیدانی فعالیت و زحماتی را متحمل شده‌اند.

کتاب سردار موشکی روایتگر بیست داستان از فداکاری‌ها و زیبایی‌های زندگی سرداریست که در کنار سردار شهید طهرانی‌مقدم برای ایران موشک و پهپاد ساختند.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم:

«تا پیش از جنگ با اسرائیل خیلی‌ها گمان می‌کردند ایران توان ایستادگی در برابر اسرائیل را ندارد، اما جنگ که آغاز شد، همان روز اول موشک‌ها خودی نشان دادند. موشک‌ها از نقاط مختلف کشور شلیک می‌شدند و چند دقیقه بعد خودشان را به اسرائیل می‌رساندند، دقیق می‌نشستند وسط هدف و آن‌ها را نابود می‌کردند.»

کتاب «سردار موشکی» نوشته محمدعلی جابری و با تصویرگری سعید شمس از سوی انتشارات کتابک منتشر شده است.