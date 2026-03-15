۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۲۲

دهنوی: چندی دیگر باب المندب بسته می‌شود

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: تنها ده روز است که تنگه را بسته‌ایم، بنگر مردمانت به چه روزی افتاده‌اند! چندی دیگر باب‌المندب نیز بسته شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار ویدئویی از کمبود بنزین و سردرگمی مردم در آمریکا نوشت:
‏تنها ده روز است که تنگه را بسته‌ایم،
بنگر مردمانت به چه روزی افتاده‌اند!
با بیست‌لیتری سرگردان در صف پمپ‌بنزین‌ها.
اکنون تصور کن چندی دیگر باب‌المندب نیز بسته شود.
بیچاره خواهید شد...

کد خبر 6775358
اكرم سادات حسيني شبستري

    • IR ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۴
      0 0
      پاسخ
      ما این توانایی ها را داشتیم و بیهوده دنبال مذاکره با غرب وحشی می رفتیم . باید به توانایی های کشور ایمان داشته باشیم و به امید خدا پیروز این نبرد. هستیم

