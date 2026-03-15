به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار ویدئویی از کمبود بنزین و سردرگمی مردم در آمریکا نوشت:

‏تنها ده روز است که تنگه را بسته‌ایم،

بنگر مردمانت به چه روزی افتاده‌اند!

با بیست‌لیتری سرگردان در صف پمپ‌بنزین‌ها.

اکنون تصور کن چندی دیگر باب‌المندب نیز بسته شود.

بیچاره خواهید شد...