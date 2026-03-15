تقویت نظارت ها در مازندران؛ ۱۲۶۰ تخلف صنفی رسیدگی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی حسام بعدازظهر یکشنبه در گفتوگو با خبرنگاران در خصوص نظارتهای این سازمان در ایام تعطیلات و افزایش تقاضا در بازار گفت: در شرایط عادی و افزایش تقاضا، امسال دو یا سه عامل باعث شده که شرایط سختتر از سالهای گذشته شود.
وی ادامه داد: ایام عید نوروز، ماه مبارک رمضان و همچنین افزایش سفرهای مسافران به مازندران، بازار را با چالشهایی روبهرو کرده است. این عوامل دست به دست هم دادهاند که شرایط بازار سختتر شده است، اما هدف ما این نیست که التهاب بیشتری به بازار اضافه کنیم، بلکه میخواهیم نظارتها را تقویت کنیم.
وی در ادامه افزود: طرح نظارتی در دو مرحله اجرا خواهد شد. مرحله اول از ۲۵ بهمن ماه تا ۲۹ اسفند و مرحله دوم از یک فروردین تا ۱۴ فروردین ادامه خواهد داشت، حتی در ایام تعطیلات، بازرسان ما بهصورت مستمر در حال نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی هستند تا تخلفات احتمالی را شناسایی و به مراجع ذیصلاح ارجاع دهند.
حسام همچنین به مشکلات کمبود نیروی انسانی در ایام پرتقاضا اشاره کرد و بیان داشت: با افزایش حجم مسافران در استان، ما با کمبود نیرو مواجه شدیم. اما همچنان تلاش میکنیم که نظارتها در سطح ۲۰۵ هزار واحد صنفی ادامه داشته باشد و با توجه به شرایط، نظارتها افزایش یابد.
۱۲۶۰ تخلف شناسایی شد
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران به تخلفات شناساییشده در این مدت نیز اشاره کرد و گفت: از ۹ بهمن تا کنون، ۱۲۶۰ تخلف شناسایی شده و ۳۷۱ واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفتهاند. ۱۵۱ تخلف نیز ثبت شده است و این بازرسیها بهطور جدی پیگیری میشود و دستگاههای مختلفی همچون جهاد کشاورزی و اتاق اصناف در این امر مشارکت دارند.
وی در بخش دیگری از سخنانش به راههای ارتباطی مردم با بازرسان تعزیرات اشاره کرد و افزود: مردم میتوانند گزارشات خود را از طریق پیامک و ناظران افتخاری ارسال کنند و ما بهطور جدی به این گزارشات رسیدگی میکنیم و در ظرف ۲۴ ساعت به آنها پاسخ خواهیم داد. اگر تخلفی شناسایی شود، پروندهها بهسرعت به مراجع مربوطه ارسال خواهد شد.
حسام در ادامه تصریح کرد: تاکنون چندین پرونده کلان در این مدت رسیدگی شده است و یکی از پروندهها مربوط به قاچاق ارز به مبلغ ۴۷۶ میلیارد تومان بود که جریمه شد، همچنین پروندههای دیگری با مبالغ قابل توجه در حال پیگیری هستند. هدف اصلی ما در این دوره، نظارت دقیق و مستمر بر بازار است تا حقوق مصرفکنندگان بهخوبی حفظ شود.
در پایان، حسام از همکاران خود در تعزیرات، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و دیگر نهادهای نظارتی که در این مدت همکاری داشتهاند، قدردانی کرد و گفت: با توجه به شرایط خاص امسال، همه دستگاهها پای کار هستند و ما تلاش میکنیم که در این ایام پرفشار، بهترین خدمات را به مردم ارائه دهیم.
