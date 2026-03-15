فرماندار عسلویه: تنظیم بازار کالاهای اساسی در اولویت قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار عصر یکشنبه در گشت مشترک تنظیم بازار از سطح شهر نخل تقی و عسلویه تأکید کرد: تنظیم بازار کالاهای اساسی در اولویت قرار دارد و بازار شهرستان از وضعیت قابل قبولی برخوردار است،با این حال، متولیان باید تلاش بیشتری برای تأمین به‌موقع کالا و پایش مستمر قیمت‌ها انجام دهند.

فرماندار عسلویه افزود: تاکنون هیچ‌گونه کمبودی در عرضه کالاها گزارش نشده و بازرسان بر اجرای دقیق مصوبات ستاد تنظیم بازار نظارت کامل دارند.

وی گفت: این گشت‌ها به صورت منظم ادامه خواهد یافت تا رفاه شهروندان در ایام پایانی سال و مناسبت‌های آتی تضمین شود.

در این گشت مشترک که با حضور ، معاون برنامه ریزی وهماهنگی امور عمرانی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، تعزیرات حکومتی و اصناف برگزار شد، بازرسان از واحدهای صنفی، فروشگاه‌های مواد غذایی و مراکز توزیع کالاهای اساسی بازدید به عمل آوردند.

مسئولان از اصناف و کسبه خواستند با همکاری بیشتر، از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کنند و هرگونه تخلف احتمالی را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.