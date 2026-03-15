۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۰۶

تعبیه اتاق امن در دانشگاه ارومیه؛ واکنش علمی به روزهای جنگ

ارومیه - رئیس دانشگاه ارومیه بااشاره به اتخاذ تمهیدات ویژه دانشجویان در شرایط جنگی، از پیش‌بینی «اتاق امن» در خوابگاه‌های دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود رضازاد در این زمینه با محکوم کردن تجاوز رژیم صهیونیستی -آمریکایی به کشور افزود: در صورت فراهم بودن شرایط، برای دانشجویان اتاق امن نیز در دانشگاه در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه از نخستین روز تجاوز دشمن،دانشگاه ارومیه تخلیه و آموزش حضوری تعطیل و دانشجویان مرخص شدند، اظهار کرد: در این حملات به هیچ‌یک از دانشگاهیان آسیبی وارد نشد.

رئیس دانشگاه ارومیه بااشاره به صدور اطلاعیه‌های فوری به خوابگاه‌های دانشجویی اظهار کرد: جهت حفظ امنیت دانشجویان و رفع دغدغه خانواده‌های آنها، تا برقراری شرایط عادی خوابگاه‌های دانشجویی تعطیل اعلام شد.

رضازاد ادامه داد: همچنین کلیه فعالیتهای حضوری آموزشی و پژوهشی دانشگاه نیز تعطیل و فعالیت های اداری با حضور ۲۰ درصد کارکنان فعال است همچنین با گذشت یک هفته از آغاز جنگ تحمیلی نیز در قالب اطلاعیه‌ای برگزاری کلاسهای نظری به صورت مجازی و کلاسهای عملی به بعد از تعطیلات نوروز ۱۴۰۵ موکول شد.

وی با بیان اینکه دانشگاه ارومیه نیز از تهاجم دشمن در امان نماند و مورد اصابت موشک قرار گرفت، گفت: در پی حملات موشکی آمریکا و اسرائیل بخش هایی از مراکز علمی آموزشی دانشگاه ارومیه مورد اصابت قرار گرفته و تخریب شد؛ همچنین در ادامه حملات تهاجمی به خاک ایران بخشی از ساختمان های دانشگاه ارومیه در پردیس علم و فناوری و پردیس بیمارستان تخصصی دامپزشکی نیز دچار خسارت بسیار جدی شدند.

وی با اشاره به تقدیم ۲ شهید دانشگاه ارومیه در جنگ ۱۲ روزه دشمن با ایران در خرداد ماه سال جاری اظهار کرد: بدنبال حمله هوایی ناجوانمردانه دشمن سفاک اخیر نیز «جواد اسماعیل زاد» دانش آموخته دانشکده شیمی و همکار سابق دانشگاه ارومیه به مقام شامخ شهادت نایل شد.

