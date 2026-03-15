تعبیه اتاق امن در دانشگاه ارومیه؛ واکنش علمی به روزهای جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود رضازاد در این زمینه با محکوم کردن تجاوز رژیم صهیونیستی -آمریکایی به کشور افزود: در صورت فراهم بودن شرایط، برای دانشجویان اتاق امن نیز در دانشگاه در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه از نخستین روز تجاوز دشمن،دانشگاه ارومیه تخلیه و آموزش حضوری تعطیل و دانشجویان مرخص شدند، اظهار کرد: در این حملات به هیچ‌یک از دانشگاهیان آسیبی وارد نشد.

رئیس دانشگاه ارومیه بااشاره به صدور اطلاعیه‌های فوری به خوابگاه‌های دانشجویی اظهار کرد: جهت حفظ امنیت دانشجویان و رفع دغدغه خانواده‌های آنها، تا برقراری شرایط عادی خوابگاه‌های دانشجویی تعطیل اعلام شد.

رضازاد ادامه داد: همچنین کلیه فعالیتهای حضوری آموزشی و پژوهشی دانشگاه نیز تعطیل و فعالیت های اداری با حضور ۲۰ درصد کارکنان فعال است همچنین با گذشت یک هفته از آغاز جنگ تحمیلی نیز در قالب اطلاعیه‌ای برگزاری کلاسهای نظری به صورت مجازی و کلاسهای عملی به بعد از تعطیلات نوروز ۱۴۰۵ موکول شد.

وی با بیان اینکه دانشگاه ارومیه نیز از تهاجم دشمن در امان نماند و مورد اصابت موشک قرار گرفت، گفت: در پی حملات موشکی آمریکا و اسرائیل بخش هایی از مراکز علمی آموزشی دانشگاه ارومیه مورد اصابت قرار گرفته و تخریب شد؛ همچنین در ادامه حملات تهاجمی به خاک ایران بخشی از ساختمان های دانشگاه ارومیه در پردیس علم و فناوری و پردیس بیمارستان تخصصی دامپزشکی نیز دچار خسارت بسیار جدی شدند.

وی با اشاره به تقدیم ۲ شهید دانشگاه ارومیه در جنگ ۱۲ روزه دشمن با ایران در خرداد ماه سال جاری اظهار کرد: بدنبال حمله هوایی ناجوانمردانه دشمن سفاک اخیر نیز «جواد اسماعیل زاد» دانش آموخته دانشکده شیمی و همکار سابق دانشگاه ارومیه به مقام شامخ شهادت نایل شد.