پیکر شهید «محمد عزیزی» در قزوین تشییع و به خاک سپرده شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر پاک شهید رمضان، کاپیتان محمد عزیزی با حضور جمعی از مردم ولایتمدار قزوین و مسئولان استانی، امروز یکشنبه از امامزاده اسماعیل(ع) تا گلزار مطهر شهدای قزوین تشییع و به خاک سپرده شد.

مراسم تشییع پیکر این شهید بعد از ظهر یکشنبه با حضور خانواده معظم شهدا، ایثارگران، نیروهای نظامی و انتظامی، و اقشار مختلف مردم از امامزاده اسماعیل(ع) تا گلزار مطهر شهدای قزوین برگزار شد.

مراسم تشییع این شهید گرانقدر در فضایی آکنده از شور و حزن برگزار شد و حاضران با شعارهای «لبیک یا حسین» و «شهید زنده است» ضمن ابراز ارادت به مقام شهید، با آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

پیکر این شهید عزیز پس از اقامه‌ آیین وداع، در گلزار مطهر شهدای قزوین به خاک سپرده شد.