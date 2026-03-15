به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر «سرلشکر شهید محمد شیرازی»، رئیس‌دفتر نظامی رهبر شهید انقلاب اسلامی در مشهد برگزار شد.

پس از اعلام خبر شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا، خبر رسید که سردار شیرازی نیز به همراه جمعی از امیران و سرداران ایران اسلامی، به شهادت رسیده و به فرمانده شهیدش ملحق شده است و امروز مردم مشهدالرضا(ع)، میزبان پیکر این سردار شهید بودند تا او را در آخرین زیارت امام مهربانی، همراهی کنند.

امروز، پیکر «سرگرد شهید مجتبی پارساروش» نیز همراه پیکر شهید شیرازی بر دستان مردم شهیدپرور مشهد تشییع شد؛ شهید پارساروش به عنوان افسر همراه سپهبد شهید سیدعبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، خدمت می‌کرد و در کنار وی به شهادت رسید.

در این مراسم، پس از اقامه نماز ظهروعصر، پیکرهای مطهر این شهدا از مهدیه مشهد به سمت حرم امام‌رضا(ع) و با حضور جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی و مردم شریف و قدرشناس مشهد، تشییع شده و پس از طواف و اقامه نماز، در حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شدند.