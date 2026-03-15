هشدار سطح نارنجی دریایی و هشدار سطح زرد هواشناسی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام ‌اداره کل هواشناسی هرمزگان، آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی و دریا آرام و برای ترددهای دریایی مساعد پیش بینی می شود.

از بعدازظهر دوشنبه با افزایش بادهای شمال غربی تا جنوب غربی دریا کمی مواج خواهد شد و طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه با تشدید سرعت بادهای غربی دریا مواج پیش بینی می شود.

بیشینه سرعت تندبادهای لحظه ای در محدوده 40 کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از 120 سانتیمتر خواهد رسید.

توصیه می شود در این مدت شناورهای سبک از دریاروی اجتناب نمایند و تمهیدات لازم در بنادر استان صورت پذیرد.

همچنین از اواخر وقت دوشنبه تا اواخر وقت سه شنبه 26 اسفند ماه افزایش ابر و وقوع رگبار پراکنده باران در پاره ای نقاط استان محتمل خواهد بود.

به لحاظ دمایی نوسانات دمایی استان بین 1 تا 3 درجه سلسیوس پیش بینی می شود.