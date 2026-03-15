به گزارش خبرگزاری مهر، دادگستری لرستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

مردم غیور استان لرستان:

ضمن تشکر از حمایت ملت انقلابی و وفادار کشور به‌ویژه مردم ولایت‌مدار استان لرستان از فرزندان خود در خط مقدم دفاع از ایران اسلامی، به استحضار می‌رساند دشمنان این مرزوبوم در صدد استفاده از عناصر فرصت‌طلب و مزدور خود در داخل کشور هستند. انتظار می‌رود در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را به مراجع انتظامی و امنیتی گزارش فرمایید.

هر گونه همکاری با رسانه‌های معاند جرم محسوب می‌شود

خاطرنشان می‌سازد هرگونه همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم به‌ویژه آمریکای جنایت‌کار از جمله فعالیت‌های رسانه‌ای و تبلیغی از طریق انتشار اخبار کذب، ارسال فیلم یا تصاویر یا اطلاعات به شبکه‌ها، انسان رسانه‌ها یا صفحات مجازی معاند، جرم محسوب می‌شود و با مرتکبین به قاطعیت برخورد قانونی خواهد شد.

ایجاد هر گونه رعب و وحشت در چهارشنبه‌سوری جرم مشهود است

ایجاد هرگونه رعب و وحشت یا سلب آسایش مردم تحت عنوان مراسم چهارشنبه‌سوری، نه‌تنها جرم مشهود بوده، بلکه اقدامی در جهت اخلال و امنیت عمومی تلقی شده و با متخلفین برخورد قاطع قضایی صورت می‌گیرد.

با عدم برپایی جشن چهارشنبه آخر سال و استفاده‌نکردن از مواد منفجره و محترقه می‌توانیم نقش مؤثری در ثبات و آرامش جامعه ایفا نموده و باتوجه‌به شرایط فعلی کشور همکاری لازم را در تأمین امنیت با مأمورین امنیتی و انتظامی داشته باشیم.

مراقب سوءاستفاده هکرها و کلاهبرداران باشید

باتوجه‌به شرایط موجود، مراقب سوءاستفاده هکرها و کلاهبرداران از طریق ارسال پیام و لینک‌های جعلی با عناوین مختلف از قبیل به‌روزرسانی برنامه‌ها، اینترنت رایگان یا بدون فیلتر، کمک مالی، ابلاغیه، کالابرگ، سهام عدالت و.. باشید و فقط از طریق درگاه‌های رسمی این موارد را مشاهده، دانلود یا پیگیری نمایید.