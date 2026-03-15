بن بست راهبردی ترامپ و امکانات نظامی سنتکام مقابل اراده ملت ایران

سیدرضا صدرالحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تجاوزات دشمن به کشور و جنگ تحمیلی، اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر رژیم متجاوز امریکا با عنایت به شکست های مستمری که در طول نزدیک به یک سال گذشته از ملت ایران داشته از جمله در حوزه مذاکرات، اغتشاشات، جنگ ۱۲ روزه و همچنین طی دو هفته گذشته که شامل رجز خوانی های غیرواقعی در خصوص تعیین سیسات های کلان در منطقه، عبور کشتی ها بدون نظارت و کنترل هوشمند جمهوری اسلامی، دخالت در حوزه انتخاب رهبر انقلاب، فرار ناو ابراهام لینکن، عدم حمایت اقوام مختلف در شمال غرب وجنوب شرق ایران و حتی در خصوص موضوع نابود کردن نیروی دریایی و هوایی کشور که استمرار حملات موشکی ودفاع پدافندی جمهوری اسلامی و پرواز هواپیماهای بدون سرنشین ایران خط بطلانی بر ادعاهای نظامی امریکا کشیده بود؛ ارام ارام به سمت موضوعی بنام اماده کردن فضای امنیتی در داخل ایران به نفع اغتشاشگران پیش می رود.

وی ادامه داد: مطالب پیش گفته که درباره هریک از انها می توان به طور مفصل صحبت کرد نشان‌دهنده بن بست راهبردی ترامپ و همه امکانات نظامی سنتکام در منطقه در مقابل اراده ملت ایران بوده است.

کارشناس مسائل بین الملل بیان کرد: امریکا بدنبال هدف قرار دادن مراکز امنیتی و نظامی و حتی ایست و بازرسی ها در مناطق مهم تهران بوده تا بتواند با استفاده از فضای مجازی و رسانه های تروریست و تجزیه طلب همچون اینترنشنال، عده ای از افراد متمایل به جریان تروریستی را به خیابان ها بکشاند و فضای جدیدی از حوزه امنیتی در داخل کشور را به نفع جریان صهیونیستی و سلطنت طلب ایجاد نماید.

صدرالحسینی عنوان کرد: حضور مستمر مردم در بیش از ۱۵ روز گذشته در خیابان‌ها و شعار حمایت از نیروهای مسلح و خدمتگذاران به حوزه امنیتی و استقلال جمهوری اسلامی نشاندهنده شکست این پروژه غیرقابل اجرای امریکا دارد.

وی تاکید کرد: شاید مهم ترین شکست آمریکای ترامپ عدم شناخت از ملت ایران و عدم درک عمایت و بصیرت و حمایت و دقت مردم ایران از نظام برخاسته از انقلاب اسلامی بوده است.

کارشناس مسائل بین الملل تصریح کرد: پروژه ناارام سازی و ایجاد اختلال در حوزه‌های اجتماعی و داخلی کشور نیز توسط طراحان امریکایی و صهیونی با شکست مواجه خواهد شد.

وی افزود: «یدیعوت آحارونوت» نیز در گزارشی به شکست طراحی آمریکا- صهیونی اشاره کرده و نوشته حالا که چشم انداز جنگ مبهم شده، وزیر دفاع آنها می گوید خود مردم ایران باید علیه نظام قیام کنند و سرنوشت جنگ را رقم بزنند.یا همینطور رسانه «اسرائیل هیوم»اعلام می‌کند که احتمال فروپاشی نظام ایران کمتر از آن چیزی بود که قبل از آغاز جنگ فکر می‌کردیم.

صدرالحسینی خاطرنشان کرد: درواقع همه این موضوعات نشانه استیصال دو رژیم آمریکا واسرائیل در مقابل اراده ملت، نیروهای مسلح و ساختار سیاسی اجتماعی ایران مقتدر است.