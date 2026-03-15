بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشهها و مدلهای هواشناسی طی امروز یکشنبه و فردا شاهد فعالیت سامانه بارشی بر روی جو استان خواهیم بود که انتظار داریم که در این مدت برای همه نقاط بارش باران گاهی همراه با رعدوبرق، در نواحی مستعد رگبار تگرگ و گاهی وزش باد شدید را شاهد باشیم.
مدیرکل هواشناسی لرستان، عنوان کرد: همچنین در برخی شهرهای سردسیر و مناطق کوهستانی رگبار برف پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: بر طبق مدلهای بارشی درحالیکه برای همه نقاط در این بازه زمانی بارشهای مؤثری خواهیم داشت؛ اما طی ساعاتی از امروز تا صبح فردا بارش در نقاطی از استان بهویژه جنوب و جنوب شرق نمود بیشتری خواهد داشت.
مرادپور، گفت: طی روز سهشنبه با خروج هسته اصلی سامانه بارشی از شدت ناپایداریها کاسته میشود؛ اما در نقاطی احتمال وقوع بارشهایی بهصورت خفیف و پراکنده دور از انتظار نیست.
وی تصریح کرد: پیرو هشدارهای صادره این شرایط با مخاطراتی همچون اختلال در تردد، لغزندگی جادهها، اختلال در ناوگان حملونقل، ایجاد رواناب و آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیلها احتمال بالا آمدن سطح آب رودخانههای فصلی و خشکه رودها، احتمال کولاک برف در محورهای مواصلاتی، خطر اصابت صاعقه، مه آلودگی هوا، خطر سقوط اشیاء و... همراه خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی لرستان، عنوان کرد: روز چهارشنبه به طور موقت جو استان نسبتاً آرام است، اما مجدداً از پنجشنبه ظهر تا اوایل هفته آتی سامانه بارشی دیگری بر روی آسمان استان فعال است که در صورت تثبیت بهزودی هشدار هواشناسی مربوطه صادر میشود.
مرادپور، بیان داشت: از نظر نوسانات دمایی، طی امروز و امشب دماها کاهش مییابند.
نظر شما